Dan prisión preventiva a agresor de perrita ahorcada

Luis Eduardo, el hombre de 25 años que amarró con una soga a una perrita en la colonia Chaveña, la cual murió horas después, recibió prisión preventiva, informó Alma Edith Arredondo Salinas, titular de la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA).



Ciudad Juárez, Chih .- La funcionaria indicó que esta medida resulta favorable para la Dirección, ya que el juez encontró los elementos necesarios para mantener detenido al agresor del animalito y la próxima audiencia será en un plazo no mayor a tres meses.

“Nosotros vamos a seguir presentando todas las evidencias y pruebas para lograr lo que hemos estado promoviendo este tiempo, castigos ejemplares y que este tipo de maltratos terminen con la pena máxima que es cárcel”, señaló.

El caso de la perrita Pitbull se registró el pasado miércoles, cuando vecinos y un animalista solicitaron el apoyo del Centro de Respuesta Inmediata (CERI) para rescatar a la mascota.

La Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA), acudió para atenderla, pues se encontraba en estado de shock, con 41 grados centígrados de temperatura y convulsiones constantes, las cuales no pudieron ser controladas y tuvieron que aplicarle la eutanasia.

Ese día, el responsable fue detenido por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado, mientras que DABA ha estado al pendiente del procedimiento legal.

DABA entregó toda la información, así como la necropsia que la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) le hizo a la mascota.

Arredondo Salinas lamentó la situación de la perrita y señaló que DABA ha trabajado con la parte legal y jurídica que le corresponde, a fin de que este caso no quede impune.

Mencionó que en todos los casos de maltrato animal, DABA actúa con la transparencia que la caracteriza, siempre cuidando los protocolos establecidos con el objetivo firme de hacer justicia por los animales de la ciudad.

La funcionaria consideró indignante y preocupante que se sigan dando este tipo de sucesos y reiteró que la dirección trabaja en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Agencia Estatal de Investigación para que los agresores sean castigados.

Dijo que el trabajo de equipo de la dependencia permite abonar para que se logre judicializar los casos, pues DABA cuenta con equipo jurídico que se encarga de brindar las herramientas a la Fiscalía, además cuenta con equipo médico e inspectores.

Arredondo Salinas indicó que es necesario seguir avanzando y concientizando a la ciudadanía de que las agresiones a los animales son hechos alarmantes y son castigados con cárcel.

