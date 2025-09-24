Da arranque Cruz Pérez Cuéllar al programa de brigadas especiales de bacheo

Publicidad - LB2 -

“Vamos a estar muy pendientes supervisando e informando a la ciudadanía cómo vamos y a dónde vamos, yo espero que se note, que sirva y sea útil para la gente y que realmente esta inversión sea de beneficio para los juarenses” mencionó el alcalde.

Ciudad Juárez, Chih .- Daniel González García, titular de Obras Públicas, informó que el programa será atendido por 24 cuadrillas con 160 personas operativas; para que el trabajo sea más eficiente se agregaron jornadas nocturnas que iniciarán con labores a partir de las 9:00 de la noche.

“El esquema de bacheo que tenemos es atender de lo general a lo particular, guiándonos en las vialidades principales, secundarias que conectan y de ahí puntos de encuentro que son parques, hospitales, escuelas y todos los trayectos donde la ciudadanía transita en las horas pico”, dijo el director.

Algunas de las vialidades por atender son: Altamirano, José María Arteaga, Oro, Francisco Sarabia, Rafael Velarde, Belisario Domínguez, Libertad, Perimetral Carlos Amaya, Grecia, Heroico Colegio Militar, Manila, Melquiades Alanís, Oasis Revolución, Francisco I. Madero, Pavo Real, Centeno, 40 Ejidatarios, Del Valira, así como las avenidas Vicente Guerrero, López Mateos, Henry Dunant, Libramiento, Lote Bravo y Paseo del Sur, por mencionar algunas.

“Hay que recalcar que en toda la administración que llevamos no hemos parado de bachear, ha sido permanente, ahorita estamos reforzando con más cuadrillas ante el tema del rezago que ha pasado por estos tiempos, la inversión en estos momentos vamos a tener 70 millones de pesos que es la segunda fase del programa de bacheo”, mencionó el funcionario.

La operatividad de las cuadrillas consiste en la división de 6 zonas de la ciudad, las cuales serán cubiertas con 24 cuadrillas de bacheo, 16 operando de día y 8 de noche.

