Da a conocer Desarrollo Social información con la ciudadanía en las Cruzadas por Juárez

Empleados de la Dirección General de Desarrollo Social compartieron esta semana información con las y los residentes de la colonia Héroes de la Revolución, como parte del programa “Cruzadas por Juárez; Atención a las Causas, Juárez por la Paz”.

Ciudad Juárez, Chih .- “El personal de la dependencia trabaja en coordinación el Gobierno Federal, ya que además del módulo de información, están levantando encuestas para conocer las necesidades de la ciudadanía”, explicó el titular, Hugo Alberto Vallejo Quintana.

Dijo que de esta manera es mucho más sencillo detectar las problemáticas y atenderlas de forma óptima dentro de este programa que en el año sumará 10 intervenciones en el mismo número de colonias.

“Nosotros seguimos también atendiendo a la población en el módulo que tuvimos a lo largo de la semana, en donde se apoyó con información acerca de cómo crear los comités vecinales”, destacó.

Vallejo Quintana precisó que estarán presentes también este sábado 4 de octubre en la misma colonia, solo que esta vez será en el Parque Héroes de la Revolución situado en la calle M. Acosta número 7711, en horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

