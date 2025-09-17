Movil - LB1 -
    septiembre 17, 2025 | 15:34
    Culminan sus estudios 63 trabajadores de la empresa Commscope en Ciudad Juárez

    POR Redacción ADN / Agencias
    En una ceremonia de graduación realizada en las instalaciones de Index Juárez, 14 trabajadores de la empresa Commscope recibieron su certificado de secundaria y 49 de preparatoria, como resultado de la alianza que tiene el sector maquilador con Gobierno del Estado.

    Ciudad Juárez, Chih .- Fueron 63 colaboradores de la empresa quienes concluyeron sus estudios, asesorados por el Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos (Ichea) y por el Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato de Gobierno del Estado (SPAyT).

    Carlos Ortiz Villegas, representante de la gobernadora Maru Campos en Ciudad Juárez, mencionó que es fundamental reconocer a la empresa y a los graduados, a quienes felicitó e invitó a seguir superándose.

    Mario Eberto Javalera Lino, director general del Ichea, destacó que la voluntad de los trabajadores para cumplir con sus responsabilidades, es fundamental para este tipo de logros, además los exhortó a continuar con su formación académica.

    “Los invitamos a que ustedes sean difusores de este éxito logrado para su crecimiento y orgullo de su familia, y que transmitan a sus conocidos y vecinos que en el Ichea los esperamos para atenderlos de manera gratuita”, dijo Javalera Lino.

    El director general del SPAyT, Socorro Olivas Loya, señaló que como la actual administración trabaja para apoyar a las personas adultas a que obtengan su certificado de preparatoria.

    Mientras que Claudia Hernández, gerente de la empresa, dijo que con la alianza educativa es posible que estos programas cobren vida, ya que están convencidos que la educación es una herramienta poderosa para transformar y alcanzar realidades.

