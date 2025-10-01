Cuestiona Asociación de Aduanales cierre unilateral del Puente Córdova y falta de acción legislativa

Publicidad - LB2 -

Nora Yu señaló que no se respetaron protocolos binacionales y urgió avances en proyectos de movilidad fronteriza.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La presidenta de la Asociación de Agentes Aduanales de Ciudad Juárez, Nora Yu, criticó el reciente cierre del Puente Córdova para el cruce comercial, al señalar que Estados Unidos no puede tomar decisiones unilaterales sin respetar los protocolos binacionales establecidos entre ambos países.

“Los norteamericanos no pueden decidir de motu propio cerrar el puente Córdova. La culpa no la tiene el indio, sino el que lo hace compadre. La culpa es nuestra, y de los medios también, porque nos quedamos callados”, expresó la dirigente. Enfatizó que, si la autoridad estadounidense cierra un cruce internacional “por sus pistolas”, México debe reaccionar de inmediato.

Yu subrayó la necesidad de que el país avance con proyectos alternativos, como la remodelación de San Jerónimo y el fortalecimiento del puente Guadalupe–Tornillo. Sin embargo, cuestionó la falta de resultados legislativos en materia de movilidad y gestión de recursos.

Al respecto, criticó que los senadores no hayan alzado la voz ante lo ocurrido. “Los senadores no han levantado la voz porque no están notificados correctamente. O no se informan”, afirmó.

Recordó que una de las gestiones clave de los legisladores era asegurar recursos para habilitar el puente Guadalupe–Tornillo, pero hasta ahora no se han presentado proyectos ejecutivos que permitan bajar fondos federales. “¿Qué avances tenemos con los legisladores? ¡Ninguno!”, sentenció.

La dirigente adelantó que el próximo 6 de octubre, integrantes del gremio acudirán al Senado para revisar directamente el estado de los proyectos y confirmar si existen avances. “Los aduanales iremos al Senado, a ver qué hay, y ahí voy a estar para confirmar que no hay avance”, concluyó.