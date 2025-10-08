Cuentan Bibliotecas Públicas Municipales con centros de tareas

Publicidad - LB2 -

La Dirección de Educación invita a la comunidad escolar a aprovechar los centros de tareas que se encuentran disponibles en diferentes Bibliotecas Públicas Municipales, donde pueden resolver sus trabajos escolares.

Ciudad Juárez, Chih .- Guillermo Eduardo Alvídrez Olivas, titular de Educación, mencionó que diversas bibliotecas de la ciudad cuentan con el servicio gratuito de centro de tareas donde niños y adolescentes pueden acudir con personal especializado a solucionar sus dudas y mejorar con ello sus conocimientos y su promedio escolar.

Indicó que para el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, es indispensable apoyar la educación de las y los juarenses, por ello el equipo de bibliotecarios se encuentra disponible para ayudar a los alumnos a comprender mejor las lecciones y desarrollar hábitos de estudio en un ambiente supervisado y enriquecedor, donde además de la asesoría de expertos pueden hacer uso del centro de cómputo y de los libros que ahí se encuentran.

- Publicidad - HP1

Algunas de las bibliotecas que disponen de este servicio son: Custodia de la República, donde se brinda el servicio de centros de tarea los días lunes y miércoles de 12:00 a 14:00 horas y el servicio está dirigido a estudiantes en general.

En la Biblioteca Espiridión Provencio se ofrece el centro de tareas a infantes y jóvenes de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas; mientras que en la Biblioteca Hombres de la Reforma se atiende al público infantil los días miércoles y viernes de 13:00 a 14:00 horas.

También pueden recurrir a la Biblioteca Ignacio Zaragoza los días lunes, miércoles y viernes de 8:00 a 10:00 de la mañana; la Manuel Talamás Camandari atiende esos mismos días pero en horario de 10:00 a 13:00 horas; en tanto que en la Biblioteca Pública Municipal Villas de Salvárcar se ofrece la asesoría de lunes a viernes de 9:00 a 12:00 horas.

Para que este servicio sea aprovechado por más estudiantes, en la Biblioteca Samalayuca se atiende a estudiantes de 12 a 15 años los días lunes de 14:00 a 16:00 horas.

Alvídrez Olivas exhortó a la población escolar a no desaprovechar esta oferta para que sus resultados escolares sean cada día más sobresalientes.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.