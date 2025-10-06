Movil - LB1 -
    octubre 6, 2025 | 16:03
    Plumas

    Estado

    Juárez / El Paso

    Los Analistas

    Universitas

    Cuenta DABA con 70 perros en espera de adopción

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    La Dirección de Atención y Bienestar Animal cuenta con 70 perritos esperando a ser adoptados, señaló la titular de la dependencia, Alma Edith Arredondo Salinas.

    Ciudad Juárez, Chih .- Informó que de octubre del 2024 a la fecha, se han dado en adopción a 398 mascotas, mientras que cada semana más juarenses se suman a la tarea de cuidad y proteger a los animalitos.

    La funcionaria indicó que los perros que están en espera de ser adoptados son machos y hembras, desde cachorros hasta los 7 años de edad.

    “Tenemos perritos adorables esperando por un hogar lleno de amor. Todos nuestros peluditos están esterilizados, vacunados y desparasitados, listos para hacerle compañía a quienes los adopten”, dijo.

    Las personas que desean adoptar un can deben presentar identificación oficial, comprobante de domicilio y transportadora o correa para garantizar la seguridad del animalito en el camino a su nuevo hogar.

    “Pedimos que acudan a DABA a conocer a las mascotas que tenemos y adopten, pues con esto le dan una oportunidad a un peludito que lo necesita”, indicó.

    La Dirección de Atención y Bienestar Animal se localiza en la calle Tarzán, en el interior del parque El Chamizal y atiende de lunes a viernes, en horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

    LAS PLUMAS DE ADN

    Más como esto

