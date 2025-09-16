Movil - LB1 -
    Cruz Pérez Cuéllar dió el Grito de Independencia ante 50 mil personas

    Con el grito de ¡Viva el heroico e indomable pueblo de Ciudad Juárez, vivan los hermanos migrantes y viva la Presidenta Claudia Sheinbaum, el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, dio el Grito de Independencia desde el Monumento a las Banderas, donde asistieron 50 mil personas.

    Ciudad Juárez, Chih .- La ceremonia se llevó a cabo a un costado del Puente Internacional Córdoba-Américas donde el alcalde tocó la campana y nombró desde el balcón a los héroes de la patria.

    “Viva la independencia, vivan los héroes que nos dieron patria y libertad, viva Miguel Hidalgo, viva Josefa Ortiz de Domínguez, viva José María Morelos y Pavón, viva Leona Vicario, viva Aldama, viva Allende, viva Vicente Guerrero, vivan nuestras hermanas y hermanos migrantes, viva Claudia Sheinbaum, viva el heroico e indomable pueblo de Ciudad Juárez, viva la Heroica Ciudad Juárez, viva todo Chihuahua, viva México”, expresó el alcalde.

    Durante ese momento, los juarenses estuvieron hondeando las banderas, aplaudiendo y gritando de emoción.

    En la ceremonia se entonó el Himno Nacional Mexicano, por parte del cantante Walterio Magdaleno, mientras que los honores a la Enseña Patria estuvieron a cargo de la escolta del Noveno Regimiento de Caballería y la banda de guerra de la Coordinación General de Seguridad Vial.

    El Presidente Pérez Cuéllar estuvo acompañado por su esposa la presidenta del DIF Municipal, Rubí Enríquez; así como el General Brigadier de Estado Mayor, José Salud Lemus Cisneros, comandante de la Guarnición Militar de Ciudad Juárez; el secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, y sus respectivas esposas.

    Al final de la ceremonia protocolaria la gente disfrutó de un espectáculo de drones y pirotecnia.

    Al lugar llegaron miles de juarenses, quienes desde temprano disfrutaron la música de distintos grupos musicales y el ambiente patriótico.

    Con estas actividades se conmemoró el 215 aniversario de la Independencia de México.

