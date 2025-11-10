Critica Pérez Cuéllar relanzamiento del PAN y acusa doble moral en oposición

Publicidad - LB2 -

El alcalde juarense afirmó que la estrategia panista carece de fondo y no representa un proyecto nuevo para la ciudadanía.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, se pronunció este lunes en torno al reciente relanzamiento del Partido Acción Nacional (PAN) en el estado de Chihuahua, encabezado por la gobernadora Maru Campos y el dirigente nacional del partido, Jorge Romero Herrera, evento que tuvo lugar este fin de semana en la capital del estado.

Durante su posicionamiento, el edil juarense afirmó respetar la libertad de manifestación de los militantes y simpatizantes panistas, pero fue enfático en señalar que el llamado relanzamiento carece de sustancia y no ofrece nada nuevo a la ciudadanía. “El discurso del PAN carece de innovación y por lo tanto no representa un nuevo proyecto, porque es la continuidad de lo mismo”, declaró.

- Publicidad - HP1

De acuerdo con Pérez Cuéllar, el evento fue protagonizado por “alrededor de tres militantes y simpatizantes”, minimizando la convocatoria de la marcha y cuestionando su impacto real entre la población. Aseguró que la estrategia del PAN no solo es débil en contenido, sino que también incurre en una práctica que calificó como de “doble moral”.

“El manejo de la oposición es contradictorio; nos critican por nuestras acciones aquí en el estado, pero no aplican el mismo criterio para evaluar a sus propios aspirantes o actores políticos”, señaló. En ese sentido, aseguró que su administración no actuará con el doble rasero que atribuye a la oposición, marcando distancia con los posicionamientos del blanquiazul rumbo al proceso electoral de 2027.

La declaración se da en un contexto político donde comienzan a vislumbrarse los primeros movimientos de cara al próximo ciclo electoral, y donde figuras locales y estatales comienzan a perfilarse hacia nuevas candidaturas.

Pérez Cuéllar, militante de Morena, ha sido señalado como uno de los posibles contendientes para cargos de elección popular en los próximos comicios, por lo que su postura frente al PAN se interpreta como parte de un escenario de reposicionamiento político que empieza a tomar forma.

Hasta el momento, ni el Comité Directivo Estatal del PAN ni la oficina de la gobernadora Maru Campos han respondido de manera oficial a los señalamientos del alcalde juarense.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.