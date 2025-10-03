Crearán un nuevo distrito policiaco al suroriente de la ciudad

Publicidad - LB2 -

En el marco de la reunión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, dio a conocer que continúan los trabajos para la construcción de un nuevo distrito de policía que hasta el momento se denomina como Suroriente, para el cual ya se tienen algunos terrenos en estudio.

Ciudad Juárez, Chih .- Dijo que la idea que se tiene es que sea una estación de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), pero también que tenga una estación de Bomberos y Protección Civil, para así contar con espacio integral para dar apoyo a la comunidad.

Comentó que se tiene contemplada la visita de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, pero aún no se sabe la fecha exacta de que venga a esta frontera.

Durante la junta de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, se dieron a conocer las diferentes acciones que llevan a cabo dependencias de los tres órdenes de Gobierno para dar seguridad a la comunidad.

Personal de la SSPM informó que en la semana que comprende del 26 de septiembre al 2 de octubre, se logró la detención de 147 personas por delitos de fuero común y 10 por el fuero federal.

Se aseguraron siete armas cortas, dos largas y 109 cartuchos, además de que por delitos contra la salud se logró la detención de 22 personas y se aseguraron 60 dosis de estupefacientes.

La dependencia también dio a conocer que se detuvo a tres personas por posesión de vehículo con reporte de robo, se aseguraron 16 unidades con reporte de robo y dos con placas sobrepuestas.

El coordinador general de Seguridad Vial, Jesús Manuel García Reyes, informó que la mayoría de las infracciones que se aplican a la ciudadanía son por no respetar la luz roja de los semáforos, conducir a exceso de velocidad, no respetar el alto gráfico, utilizar el teléfono celular mientras se conduce y meterse indebidamente a las líneas de los puentes internacionales.

Dio a conocer que en esta semana se atendieron 97 accidentes viales, de los cuales 95 fueron colisiones de vehículos, un atropello y una volcadura, todo esto con saldo de 25 lesionados y un deceso.

La Dirección General de Protección Civil, a través de su director, Sergio Rodríguez, informó que durante la última semana el Departamento de Bomberos atendió 219 servicios, mientras que el Departamento de Rescate atendió 110.

En esta reunión también participó la Dirección de Justicia Cívica, el Instituto Municipal de las Mujeres, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Agencia Estatal de Investigaciones, la Fiscalía General del Estado zona norte y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

