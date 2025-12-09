Crearán memorial para mascotas víctimas de violencia en instalaciones de DABA

Publicidad - LB2 -

Será inaugurado el 27 de octubre de 2026, en el Día de Muertos de las Mascotas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En un acto que busca rendir homenaje a los animales que han perdido la vida a causa de actos violentos, la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) anunció la creación de un memorial dedicado a mascotas, particularmente perros, que han sido víctimas de la crueldad en Ciudad Juárez. El espacio conmemorativo estará ubicado dentro de las instalaciones de la dependencia y su inauguración está prevista para el 27 de octubre de 2026, en el marco del Día de Muertos de las Mascotas.

Alma Arredondo Salinas, titular de DABA, informó que este proyecto se realizará en colaboración con la empresa Eternal Pet, especializada en servicios funerarios y de cremación para animales de compañía. La empresa contribuirá con la cremación de los cuerpos y la entrega de urnas, que formarán parte del memorial. De momento, ya se cuenta con las urnas de “Canelita” y “Rambo”, dos perros que fallecieron recientemente en circunstancias violentas y cuya historia ha conmovido a la comunidad.

“Eternal Pet nos apoyará con la cremación y con las urnas de los animalitos que han sufrido estas muertes trágicas. Queremos dignificar sus vidas y visibilizar esta problemática desde una perspectiva de memoria y respeto”, señaló Arredondo Salinas. La directora explicó que los recursos necesarios para la creación del espacio ya están contemplados dentro del presupuesto operativo de la dependencia para el ejercicio fiscal 2026.

El memorial será un espacio simbólico y físico donde se pretende generar conciencia sobre el maltrato animal, así como promover la empatía y responsabilidad hacia los seres vivos. Además de rendir tributo a las mascotas, se buscará que este lugar funcione como una herramienta educativa para quienes visitan las instalaciones de DABA, reforzando los valores de protección y bienestar animal.

Este tipo de iniciativas surgen en un contexto donde, según cifras locales, los reportes por maltrato animal han ido en aumento, particularmente en zonas con altos niveles de violencia social. Instituciones como DABA han trabajado en estrategias para atender estos casos, pero también en impulsar una cultura ciudadana que rechace la violencia en todas sus formas, incluyendo la ejercida contra animales.

La propuesta del memorial ha sido bien recibida por organizaciones defensoras de los derechos animales y ciudadanos que han seguido de cerca casos emblemáticos como el de Canelita, una perrita que fue agredida en la vía pública, generando una ola de indignación y apoyo en redes sociales. Se espera que el memorial se convierta en un punto de encuentro para recordar a estas víctimas y continuar luchando por su bienestar y justicia.

Con este proyecto, el Gobierno Municipal de Ciudad Juárez, a través de DABA, da un paso simbólico pero relevante en la construcción de una ciudad más compasiva, donde la memoria de las mascotas también tenga un lugar digno en la narrativa urbana y social.

