Creará Conalep Centro de Desarrollo Humano en beneficio de 10 mil estudiantes

Publicidad - LB2 -

También atenderá a las familias del alumnado.

Ciudad Juárez, Chih .- El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (Conalep) anunció la creación del Centro de Desarrollo Humano, un espacio que brindará atención integral a más de 10 mil estudiantes y a sus familias.

- Publicidad - HP1

El objetivo es fortalecer su bienestar físico, emocional, mental, social y vocacional.

En rueda de prensa, el director general del subsistema, Omar Bazán Flores, explicó que este proyectó comenzó a conformarse desde enero de este año, para iniciar actividades de forma plena con el próximo ciclo escolar que arranca en el mes de septiembre.

Agregó que el programa operará en los planteles Chihuahua I, Chihuahua II, Parral, Cuauhtémoc, Delicias, Juárez I, Juárez II, Juárez III, en la extensión Santa Bárbara y en CAST Juárez.

“En Conalep sabemos que formar a nuestros estudiantes no es solo darles herramientas académicas, sino también brindarles acompañamiento en salud, seguridad y motivación”, refirió el funcionario.

Precisó que el centro tendrá cinco ejes estratégicos:

1.Salud Mental y Psicoeducación: atención psicológica, talleres emocionales y prevención de violencia

2.Salud Nutricional: evaluaciones básicas (IMC, hábitos alimentarios) y talleres sobre alimentación balanceada, trastornos alimenticios, lectura de etiquetas e hidratación

3.Salud y Activación Física: activaciones diarias, pausas activas, deportes y retos físicos

4.Orientación Vocacional y Académica: pruebas de aptitudes, apoyo motivacional, prevención de deserción, plan y proyecto de vida

5.Vinculación Familiar y Comunitaria: escuela para madres, padres y cuidadores, así como alianzas con instituciones de salud y bienestar

Con este proyecto, el Conalep reafirma su compromiso con una educación técnica de calidad, que pone al centro el bienestar de su comunidad estudiantil, al fortalecer no solo su formación profesional, sino su desarrollo integral como ciudadanos responsables y preparados para los retos del siglo XXI.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.