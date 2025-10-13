Crean comités de Contraloría Social en obras de SEDATU

Publicidad - LB2 -

Como parte del Programa Atención a las Causas Juárez por la Paz, los gobiernos Federal y Municipal llevaron a cabo cinco asambleas para la integración de los Comités de Contraloría Social, con ciudadanos de las cinco colonias donde se llevarán a cabo obras públicas.

Ciudad Juárez, Chih .- Antonieta Mendoza, coordinadora de Atención Ciudadana, acudió en compañía de personal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno Federal, para socializar estos trabajos que ya presentan avances importantes.

Mendoza resaltó que la decisión de crear estos espacios es derivada de la serie de jornadas de Atención de las Causas que se llevaron a cabo en 10 colonias de la ciudad, donde se concretó establecer espacios para obras comunitarias y de beneficio para los ciudadanos.

Los habitantes que acudieron a las reuniones podrán participar como vigilantes y supervisar la inversión del recurso público, así como mantener contacto directo con las autoridades municipales y federales para el cuidado de estos parques y centros comunitarios.

Estas obras son la intervención integral de Parque Deportivo la Colonia Sierra Vista; el Parque Senderos del Oriente; el Parque El Cubilete, en la colonia Riberas del Bravo; el Centro Comunitario y parque, en el fraccionamiento Horizontes del Sur y la intervención Integral de un campo de béisbol en la colonia Felipe Ángeles.

Antonieta Mendoza indicó que la coordinación entre el Gobierno Federal y Municipal continúa en la segunda etapa de Atención a las Causas, Juárez por la Paz, ya que actualmente se recorren otras colonias de la ciudad con jornadas de atención y creación de comités que permiten conocer las necesidades de los ciudadanos y atenderlas.

