Corporaciones municipales apoyan en logística de seguridad durante visita de Claudia Sheinbaum

Participaron Protección Civil, Seguridad Vial, Policía Municipal y Rescate ante asistencia de más de 20 mil personas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con motivo de la visita oficial de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, al Estadio Juárez Vive, diversas corporaciones municipales desplegaron un operativo especial de seguridad y protección ciudadana, ante la expectativa de una asistencia masiva al evento.

Sergio Rodríguez, titular de la Dirección General de Protección Civil, informó que los trabajos logísticos y de resguardo estuvieron a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la Coordinación General de Seguridad Vial, el Departamento de Rescate y la propia Protección Civil Municipal, quienes actuaron de manera coordinada desde las primeras horas del viernes.

El funcionario explicó que, antes del arranque del acto, se tenía contabilizada la presencia de al menos 20 mil personas dentro y en los alrededores del estadio, lo que implicó la implementación de dispositivos de prevención, vigilancia, control de tránsito y atención de emergencias, con personal distribuido estratégicamente.

“Se trata de garantizar la seguridad de todas y todos los asistentes, con una respuesta inmediata ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse, dado el tamaño y naturaleza del evento”, declaró Rodríguez.

El operativo incluyó puestos de auxilio, rutas de evacuación, vigilancia aérea y monitoreo continuo, además del control del flujo vehicular en los accesos principales al estadio, donde también participaron elementos de tránsito para evitar congestionamientos y facilitar el ingreso ordenado.

La visita de la presidenta Sheinbaum, su primera a Ciudad Juárez como Jefa del Ejecutivo federal, congregó a miles de personas y múltiples actores políticos locales, estatales y federales, por lo que las autoridades municipales reforzaron los protocolos habituales de protección en eventos masivos.

Hasta el cierre del evento, no se reportaron incidentes mayores, según datos preliminares de las dependencias involucradas. El Gobierno Municipal reconoció el comportamiento general de la ciudadanía y reiteró que la coordinación interinstitucional seguirá siendo clave para garantizar eventos seguros en la ciudad.