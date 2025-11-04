Convocan al Premio Municipal de Derechos Humanos 2025 en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Reconocerán con 50 mil pesos a personas defensoras de derechos y causas sociales; la convocatoria cierra el 5 de diciembre.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Derechos Humanos del Municipio y la Comisión Edilicia para la Atención de los Derechos Humanos y Grupos Vulnerables lanzaron este martes la convocatoria para participar en la cuarta edición del Premio Municipal de Derechos Humanos 2025, con el objetivo de reconocer públicamente a quienes trabajan de forma permanente por la dignidad y el respeto de los derechos fundamentales en la comunidad juarense.

Durante una conferencia de prensa, Santiago González Reyes, titular de la Dirección de Derechos Humanos, destacó que este premio no se trata de un concurso o una competencia, sino de un acto de reconocimiento hacia las personas defensoras que, desde distintas trincheras, luchan por la inclusión, la igualdad y la justicia social.

“Será muy difícil elegir a una sola persona entre tantas y tantos defensores que hay en esta ciudad. Este premio es para quienes han hecho de la defensa de los derechos humanos un compromiso constante”, expresó González Reyes. Las postulaciones estarán abiertas desde este 4 de noviembre y la convocatoria cerrará el próximo 5 de diciembre.

El o la galardonada recibirá un reconocimiento simbólico durante sesión de Cabildo, donde será el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar quien haga entrega del premio, así como una bonificación económica de 50 mil pesos, como incentivo al esfuerzo y compromiso demostrado en favor de los derechos humanos.

Por su parte, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, secretario del Ayuntamiento, subrayó la importancia de visibilizar el trabajo de quienes fortalecen los derechos humanos desde el activismo social, académico o institucional. Agradeció a los regidores y a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por su participación activa en el proceso de selección.

La regidora Dina Salgado, integrante de la comisión edilicia correspondiente, recalcó que este reconocimiento busca distinguir a quienes promueven la libertad, la inclusión, la empatía y el respeto, valores que considera urgentes para una sociedad tan dinámica y diversa como Ciudad Juárez. “Cada acción en favor de la dignidad humana, por pequeña que parezca, transforma vidas y fortalece nuestra ciudad”, añadió.

Zulay Abbud Esparza, representante de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en esta frontera, anunció que formará parte del jurado dictaminador y expresó su entusiasmo por colaborar en este proceso. “Invitamos a la ciudadanía a que se postulen o propongan a personas defensoras. Este premio celebra el compromiso con una sociedad más justa”, señaló.

También estuvieron presentes en la conferencia los regidores Martha Patricia Mendoza y Alejandro Jiménez, quienes respaldaron la convocatoria y destacaron la necesidad de seguir impulsando una cultura de derechos humanos en la agenda pública municipal.

Las bases de participación, criterios de evaluación y formato de postulación podrán ser consultados en las próximas horas a través de los canales oficiales del Municipio.

