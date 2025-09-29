Movil - LB1 -
    septiembre 29, 2025 | 14:03
    Juárez / El Paso

    Convocan a personas con Síndrome de Down al programa de Capacitación Laboral

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    La Comisión Edilicia de Centros Comunitarios hizo un llamado a la comunidad para que inscriban a las personas con Síndrome de Down en el programa piloto de capacitación laboral.

    Ciudad Juárez, Chih .- El regidor y coordinador de la Comisión, José Mauricio Padilla, dijo que está abierto este programa a todas las personas que quieran ingresar a él, siempre y cuando cumplan con la edad mínima requerida de 19 años.

    Actualmente el adiestramiento se desarrolla en el Centro Comunitario Fovissste Chamizal, donde se brinda capacitación laboral teórica a hombres y mujeres que presentan ese espectro, pero que buscan ser autosuficientes y encontrar un empleo.

    Quienes deseen ingresar deben acudir al comunitario que se encuentra ubicado en la calle Río Ródano y Plutarco Elías Calles del fraccionamiento Fovissste Chamizal, para hacer el trámite de inscripción, donde el único requisito es tener 19 años cumplidos.

    Una vez inscritos, se les dará una capacitación teórica, posteriormente se les enviará a las empresas participantes como restaurantes y hoteles para que hagan sus prácticas.

    Se buscará que las compañías participantes contraten a los jóvenes a fin de elevar su calidad de vida, dijo.

    El objetivo de este programa es que estas personas puedan ser autosuficientes, obtengan sus propios recursos económicos y puedan apoyar en la economía familiar, afirmó.

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    A CONTRALUZ 033 | Proveduría en Frontera con Luis Felipe Quintana

    En este episodio de A CONTRALUZ, hablamos de la Preveeduría en la Frontera con...
