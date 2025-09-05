Convocan a participar en el Primer Congreso Regional de Anestesiología de la Zona III

Publicidad - LB2 -

A fin de fomentar la actualización profesional en el área de salud en Ciudad Juárez, el Gobierno del Estado, a través del Buró de Convenciones de Chihuahua, convoca al gremio médico a asistir al Primer Congreso Regional de Anestesiología de la Zona III (CRAZ3).

Ciudad Juárez, Chih .- Este evento se llevará a cabo del 10 al 13 de septiembre, en el Hospital Ángeles y el Centro de Eventos Cibeles.

Darline Morales, ejecutiva del Segmento Médico del Buró de Convenciones, explicó que con este congreso se busca posicionar a la frontera como un destino estratégico para el desarrollo de encuentros médicos, así como fomentar la actualización de los profesionales del ramo.

Juan Carlos Córdova Rayas, presidente del Colegio de Anestesiólogos de Ciudad Juárez, comentó que el objetivo del encuentro es mantener al gremio actualizado, para que la zona norte se mantenga a la vanguardia en el manejo y seguridad del paciente durante la práctica clínica.

Con una afluencia superior a los 400 asistentes, se espera la participación de más de 15 colegios de anestesiólogos de la zona norte del país, con representantes de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua.

La jornada contará con 10 talleres sobre diferentes áreas de la práctica médica del anestesiólogo, como accesos vasculares, cirugía plástica, POCUS, vía aérea, TIVA, farmacología, atención de pacientes con obesidad y críticos, entre otros.

Asimismo, se impartirán cinco conferencias magistrales por médicos nacionales e internacionales, quienes abordarán los temas de mayor relevancia y actualidad en esta especialidad.

El costo de participación para médicos federados es de 5 mil 500 pesos, mientras que para residentes es de 3 mil 500 pesos.

