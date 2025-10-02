Convocan a MiPyMes para participar por el Premio Estatal Emprende 2025

Publicidad - LB2 -

El cierre de la convocatoria es el 20 de octubre.

Ciudad Juárez, Chih .- El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico invita a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMes), a participar en el Premio Estatal Chihuahua Emprende, cuya convocatoria estará abierta hasta el 20 de octubre del 2025.

El certamen es promovido por la Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, y tiene como propósito fortalecer a las MiPyMes, al tiempo que reconoce los emprendimientos más destacados por su innovación, impacto y contribución al desarrollo económico y social.

Representa una oportunidad para que los empresarios den a conocer sus proyectos, fortalezcan su modelo de negocio y obtengan un reconocimiento que les brinde mayor proyección.

Además de los premios económicos, se pueden generar vínculos con otros actores del ecosistema emprendedor, abrir puertas a nuevos mercados y consolidar el papel de Chihuahua como estado innovador y competitivo.

El concurso premiará con 100 mil pesos al primer lugar y 50 mil pesos al segundo lugar en cada una de las siguientes categorías:

Emprendimiento Visionario Emprendimiento Tradicional Mujer Emprendedora Emprendimiento Sostenible Emprendimiento con Impacto Social

La convocatoria completa se encuentra disponible en el portal oficial de la SIDE, en https://www.chihuahua.com.mx/emprende/.

Para más información comunicarse al Departamento de Emprendimiento, al número 614-442-33-00, extensión 2341.

