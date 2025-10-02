Movil - LB1 -
    octubre 2, 2025 | 15:49
    Convocan a MiPyMes para participar por el Premio Estatal Emprende 2025

    Juárez / El Paso

    Redacción ADN / Agencias
    El cierre de la convocatoria es el 20 de octubre.

    Ciudad Juárez, Chih .- El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico invita a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMes), a participar en el Premio Estatal Chihuahua Emprende, cuya convocatoria estará abierta hasta el 20 de octubre del 2025.

    El certamen es promovido por la Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, y tiene como propósito fortalecer a las MiPyMes, al tiempo que reconoce los emprendimientos más destacados por su innovación, impacto y contribución al desarrollo económico y social.

    Representa una oportunidad para que los empresarios den a conocer sus proyectos, fortalezcan su modelo de negocio y obtengan un reconocimiento que les brinde mayor proyección.

    Además de los premios económicos, se pueden generar vínculos con otros actores del ecosistema emprendedor, abrir puertas a nuevos mercados y consolidar el papel de Chihuahua como estado innovador y competitivo.

    El concurso premiará con 100 mil pesos al primer lugar y 50 mil pesos al segundo lugar en cada una de las siguientes categorías:

    1. Emprendimiento Visionario
    2. Emprendimiento Tradicional
    3. Mujer Emprendedora
    4. Emprendimiento Sostenible
    5. Emprendimiento con Impacto Social

    La convocatoria completa se encuentra disponible en el portal oficial de la SIDE, en https://www.chihuahua.com.mx/emprende/.

    Para más información comunicarse al Departamento de Emprendimiento, al número 614-442-33-00, extensión 2341.

