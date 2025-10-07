Convocan a la Primera Edición del “Mercado Macabro” en el Parque Central Oriente

Publicidad - LB2 -

El Gobierno del Estado, a través del Instituto Chihuahuense de la Juventud (Ichijuv) invita a la población a participar en la primera edición del “Mercado Macabro”, un espacio destinado a promover el emprendimiento local entre las y los jóvenes de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih .- Este evento tiene como finalidad fomentar la expresión cultural, así como generar espacios seguros y de desarrollo juvenil en la frontera, y se efectuará el sábado 25 de octubre, a un costado de las Fuentes Danzarinas del Parque Central Oriente, de las 16:00 a las 22:00 horas.

Paloma González, delegada del Ichijuv en la Zona Norte, señaló que se trata de impulsar el talento de la juventud juarense, al brindar espacio a 50 emprendedores locales quienes darán a conocer sus productos como artículos artesanales, ropa, alimentos y accesorios.

- Publicidad - HP1

La funcionaria informó que el evento incluirá un escenario para visibilizar a artistas y músicos, tanto solistas como agrupaciones juarenses, con un cupo limitado a cuatro presentaciones de hasta 40 minutos cada una.

Por la cercanía con la celebración de Halloween, tanto los emprendedores como los artistas participantes deberán acudir disfrazados o caracterizados con elementos alusivos a esta temporada, para hacer del evento una experiencia divertida para toda la familia.

La convocatoria está abierta al público en general, aunque se dará prioridad a jóvenes de entre 12 y 29 años.

Las y los interesados pueden registrarse a través del enlace https://bit.ly/MercadoMacabrol, disponible hasta el viernes 10 de octubre a las 11:59 horas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.