Convocan a la Marcha por Jesús

Este próximo sábado 18 de octubre, a las 5:00 de la tarde, se llevará a cabo La Marcha por Jesús, evento que congregará a más de 500 integrantes de las distintas iglesias evangélicas de la localidad.

Ciudad Juárez, Chih .– “Es un evento en favor de la comunidad, que se ha convertido en tradición en esta frontera y que muestra el potencial de servicios en los que se puede ayudar a la comunidad”, indicó en conferencia de prensa el director de Asociaciones Religiosas del Municipio, David Medina.

Dijo que aunque cada iglesia sigue una línea doctrinal, para esta ocasión todos se unen haciendo de lado las diferencias buscando llevar esperanza a la comunidad.

Acompañado de varios líderes de las diversas iglesias evangélicas, mencionó que el año pasado se tuvo a 18 mil personas participando en esta actividad, por lo que este 2025 esperan que más ciudadanos se sumen.

El funcionario abundó en que durante las actividades se tendrá un operativo que garantice la seguridad y el derecho a la expresión pública de la fe de estas organizaciones.

Por su parte, el pastor Fernando Neri agradeció el apoyo del Gobierno Municipal encabezado por el Presidente Cruz Pérez Cuéllar, pues señaló que este tipo de acciones marcan un antes y un después de 36 grupos eclesiásticos que marcharán en pro de la paz.

El trayecto de la caminata será iniciando en la avenida Lote Bravo, tomar después el bulevar Talamás Camandari y posteriormente llegar a la avenida Mesa Central, para incorporarse a la calle Soneto y estar de regreso en el estadio.

