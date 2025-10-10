Convocan a formar el Comité de Contraloría Social del parque de la Familia

La Dirección de Centros Comunitarios a través de la Coordinación de Espacios Públicos, convoca a la comunidad a participar en la conformación y reestructura del Comité de Contraloría Social del Parque de la Familia

Ciudad Juárez, Chih .- El titular de la dependencia, Luis Fernando Rodríguez Giner, informó que la reunión se llevará a cabo el próximo lunes 13 en la cancha del parque en mención, situado en la avenida Del Valle y calle Canal de la Mancha, en el fraccionamiento San Lorenzo.

Expresó que el objetivo principal de los espacios públicos es fomentar actividades deportivas, culturales, artísticas y de prevención.

“Para lograr esto se crean contralorías sociales que buscan concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de la participación comunitaria en el cuidado y mejoramiento de estos espacios. Esto se logra a través de la organización y el compromiso para reconstruir el tejido social”, resaltó.

Comentó que este comité se conforma de manera democrática siguiendo estos pasos: se convoca a la comunidad mediante redes sociales y encuentros directos, invitándolos a participar en el rescate y cuidado de un espacio público.

Dijo que deben ser mínimo de 25 asistentes, la comunidad elige democráticamente a los miembros de la Contraloría Social.

Además, se elabora un acta de confirmación y se entrega a los integrantes un gafete que los identifica como miembros del comité.

“El comité posee diversas facultades y responsabilidades, entre las que se incluyen la gestión de mejoras y el mantenimiento del espacio público”, explicó.

Actualmente la institución tiene conformadas 39 contralorías sociales.