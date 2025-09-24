Convoca Municipio al programa “El buen juez por su casa empieza” para concluir primaria o secundaria

Publicidad - LB2 -

La Dirección de Educación Municipal, en coordinación con el Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos (ICHEA), invita a la ciudadanía a participar en el programa “El buen juez por su casa empieza”, mediante el cual es posible obtener el certificado de primaria o secundaria con un solo examen.

Ciudad Juárez, Chih .- Guillermo Enrique Alvídrez Olivas, titular de Educación, comentó que el objetivo de este programa es brindar a las y los juarenses mayores de 15 años la oportunidad de concluir sus estudios básicos, abrir nuevas oportunidades de desarrollo personal y laboral, y fortalecer la preparación académica de la comunidad.

El proyecto está dirigido a empleados municipales y sus familias, sin embargo puede aprovecharlo la población en general, mencionó.

La inscripción se realiza en las oficinas de la Dirección de Educación Municipal, ubicadas en la calle Ignacio Ramírez 351 de la colonia Partido Romero, a un costado del Parque Borunda, de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Este esfuerzo forma parte de las acciones que impulsa la administración municipal para apoyar la educación de jóvenes y adultos, facilitando el acceso a la certificación oficial de estudios y contribuyendo al crecimiento académico de la población, mencionó Alvídrez Olivas.

Los requisitos que deben presentar en original y copia son: Clave CURP, identificación oficial, comprobante de domicilio y, en caso de aspirar a secundaria, el certificado de primaria.

El Gobierno Municipal invita a aprovechar esta convocatoria que ofrece de manera gratuita la posibilidad de concluir la educación básica y dar un paso más hacia un mejor futuro laboral o académico.

