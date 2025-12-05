Movil - LB1A -
    diciembre 5, 2025
    Tablero de Ajedrez usado en el torneo.

    Convoca Gobierno Municipal al Quinto Torneo de Ajedrez en Ciudad Juárez

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    El evento se celebrará el 6 de diciembre y estará dedicado a la medalla migrante y los derechos humanos.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Educación Municipal de Ciudad Juárez lanzó la convocatoria para el Quinto Torneo de Ajedrez Municipal 2025, que se celebrará este sábado 6 de diciembre a partir de las 10:00 horas en la Biblioteca Bonanza Biné, ubicada en la calle Francisco Wong, en el fraccionamiento Paseo del Real.

    Bajo el lema “Por la medalla migrante y los derechos humanos”, esta edición busca no solo promover el ajedrez como una herramienta educativa, sino también generar conciencia sobre temas de relevancia social en la frontera. La competencia está abierta a personas de todas las edades, desde niñas y niños hasta adultos, con el propósito de fomentar la participación familiar y comunitaria en actividades formativas.

    Guillermo Enrique Alvídrez Olivas, titular de la Dirección de Educación Municipal, explicó que el torneo tiene como eje central la promoción del pensamiento estratégico, la disciplina mental y la convivencia entre generaciones, en un entorno que estimula el respeto y el aprendizaje mutuo.

    Las inscripciones ya se encuentran disponibles para el público general, y se pueden realizar en línea a través del enlace: https://cutt.ly/eJiEGlf. Las y los participantes deberán registrarse con anticipación para asegurar su lugar en el evento, que forma parte de una estrategia municipal de impulso a la cultura, el deporte intelectual y los valores ciudadanos.

    Alvídrez Olivas señaló que el alcalde Cruz Pérez Cuéllar ha expresado su respaldo a este tipo de iniciativas, ya que representan espacios seguros y constructivos para el desarrollo de habilidades que impactan directamente en el rendimiento académico y la formación cívica de las juventudes juarenses.

    El Quinto Torneo de Ajedrez Municipal se suma a las acciones emprendidas por el gobierno local para fortalecer la cohesión social y brindar opciones de esparcimiento con enfoque educativo en distintas zonas de la ciudad.

    Además de las competencias, se prevé la entrega de medallas y reconocimientos, con énfasis especial en la categoría dedicada a migrantes y la promoción de los derechos humanos en el contexto fronterizo.

