Convive Alcalde con integrantes de “Atención a las Causas, Ciudad Juárez por la Paz”

El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, convivió esta mañana con los integrantes de la Mesa de Trabajo de Atención a las Causas, Ciudad Juárez por la Paz y los miembros locales del Consejo de Paz y Justicia Cívica.

Ciudad Juárez, Chih .- Los asistentes forman parte de grupos civiles, la academia, asociaciones religiosas y la sociedad.

El alcalde mencionó que es importante potencializar todo el bien que hace la sociedad civil.

Estos encuentros tienen como objetivo darle seguimiento a las propuestas que surjan en base a las necesidades de la población para promover la paz.

Areli Rojas Rivera, coordinadora de Programas y Proyectos de la Secretaría de Gobernación, mencionó que en Juárez ya se atendieron 10 colonias a través de esta estrategia que respalda a los comités de vecinos.

Juárez es de los municipios que nos ha encargado la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por ello se realiza la Atención a las Causas donde se ayuda a jóvenes que no estudian ni trabajan para enrolarlos en una estrategia que pronto anunciará la Presidenta, anunció.

Agradeció a integrantes del Gobierno Municipal que acuden a tocar puerta por puerta y son cercanos a la gente para levantar encuestas de necesidades.

Los presentes realizaron diferentes propuestas para promover la paz en esta frontera, a lo que el alcalde sugirió algunas estrategias que pueden implementarse.

El alcalde dijo que directivos de diferentes dependencias trabajarán en cada una de las solicitudes ahí planteadas para encontrarles solución.

Algunas de las sugerencias presentadas pueden ser resueltas por el Gobierno Municipal e incluso se puede pedir ayuda a la Sedatu, mencionó.

Ante la solicitud de alumbrado público dijo que la Dirección General de Servicios Públicos ha realizado mantenimiento para que 120 mil lámparas tipo led estén encendidas actualmente.

En cuanto al tema de adicciones, explicó que la Dirección de Salud cuenta con becas desde hace 4 años en centros certificados para quien realmente quiere salir de su adicción.

También compartió que el Sistema de Urbanización Municipal Adicional cuenta con el Programa 75-25 a través del cual los ciudadanos pagan el 25% del costo de pavimentación y el Gobierno Municipal absorbe el resto.

David Medina, coordinador de Atención a Organizaciones Religiosas, fue el encargado de dirigir la reunión, en la que también estuvieron presentes Rubí Enríquez, Presidenta del DIF Municipal; la síndica Municipal, Ana Carmen Estrada García; y Gerardo González, de la Secretaría de Gobernación.

