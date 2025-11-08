Continuarán mañana esterilizaciones gratuitas de mascotas en la Primaria Ignacio Manuel Altamirano

Publicidad - LB2 -

La Dirección de Bienestar Animal hace un llamado a respetar los requisitos para recibir el servicio.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) informó que este domingo 9 de noviembre continuará la jornada de esterilizaciones gratuitas de mascotas, como parte de la campaña que inició el pasado viernes y que ha recorrido distintas sedes en Ciudad Juárez. La próxima atención se llevará a cabo en las instalaciones de la Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano, ubicada en la calle Mármol 460.

Alma Edith Arredondo Salinas, titular de DABA, detalló que tras dos días exitosos de jornada —primero en el Centro Comunitario Ampliación Aeropuerto y posteriormente en la Escuela Primaria Bucareli 2031, en la colonia El Barreal— el equipo de médicos veterinarios continuará ofreciendo el servicio quirúrgico gratuito para perros y gatos previamente registrados.

La funcionaria reiteró la importancia de la esterilización como una medida de responsabilidad y cuidado animal, que ayuda a prevenir la sobrepoblación, mejorar la salud de las mascotas y fomentar una cultura de tenencia responsable. “Es un acto de amor hacia los animales y una contribución al bienestar colectivo”, afirmó.

Además de las cirugías, durante la jornada también se ofrece la aplicación gratuita de microchip, una herramienta que permite la identificación de mascotas en caso de extravío. Para este servicio no es necesario contar con cita previa, por lo que la ciudadanía interesada puede acudir directamente al punto de atención.

La DABA recordó que, para poder ser esterilizados, los animales deben cumplir con ciertos requisitos de salud: estar libres de garrapatas, tener un peso adecuado y buen estado general, así como cumplir con un ayuno mínimo de 12 horas. En el caso de las hembras, no deben estar en etapa de lactancia al momento de la intervención.

La campaña de esterilización forma parte de los esfuerzos del Gobierno Municipal para promover el bienestar animal y reducir el abandono de mascotas en las calles, situación que continúa siendo un desafío en varios sectores de la ciudad. Las jornadas se llevan a cabo de manera itinerante para facilitar el acceso en colonias de alta demanda.

DABA invita a las personas que ya cuentan con su registro a presentarse puntualmente con sus mascotas y agradece la confianza de la ciudadanía en estas iniciativas que buscan construir una comunidad más responsable y empática con los animales.

