Continúan realizando limpieza por fiesta Patronal de San Lorenzo

La Dirección General de Servicios Públicos Municipales, a través de la Dirección de Limpia, continúa realizando labores de limpieza en las avenidas Valle de Juárez, Tecnológico y calle Fray Junípero Serra, debido a los festejos de San Lorenzo.

Ciudad Juárez, Chih .- El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, indicó que el objetivo es brindar espacios limpios y seguros para los visitantes de una de las festividades de mayor tradición de la ciudad.

Las fiestas patronales se celebran desde 1 de agosto y concluyen hoy, día en que se estarán celebrando misas tanto en la mañana como en la noche.

La plaza localizada frente a la iglesia, recibió a visitantes de toda la ciudad que disfrutaron de venta de comida y artesanías, además de juegos de destreza.

Debido a las actividades, el personal de Limpia ha trabajado en ese sector, a fin de lo que los juarenses tengan espacios limpios y cómodos.

