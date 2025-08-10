Movil - LB1 -
    agosto 10, 2025 | 20:55
    Continúan realizando limpieza por fiesta Patronal de San Lorenzo

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    La Dirección General de Servicios Públicos Municipales, a través de la Dirección de Limpia, continúa realizando labores de limpieza en las avenidas Valle de Juárez, Tecnológico y calle Fray Junípero Serra, debido a los festejos de San Lorenzo.

    Ciudad Juárez, Chih .- El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, indicó que el objetivo es brindar espacios limpios y seguros para los visitantes de una de las festividades de mayor tradición de la ciudad.

    Las fiestas patronales se celebran desde 1 de agosto y concluyen hoy, día en que se estarán celebrando misas tanto en la mañana como en la noche.

    La plaza localizada frente a la iglesia, recibió a visitantes de toda la ciudad que disfrutaron de venta de comida y artesanías, además de juegos de destreza.

    Debido a las actividades, el personal de Limpia ha trabajado en ese sector, a fin de lo que los juarenses tengan espacios limpios y cómodos.

