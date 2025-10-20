Continúan escandalosos cobros de la JMAS; usuarios presentan denuncia por robo

Publicidad - LB2 -

Los inconformes presentaron demandas ante las autoridades judiciales a través de un abogado en común.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- Nuevos casos de abuso fueron denunciados por usuarios en contra de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez, con recibos de hasta 13 mil pesos, sin tener adeudos.

Los denunciantes, presentaron sus recibos para demostrar como se les ha cobrado cantidades que nada tienen que ver con el consumo, lo que han calificado como “un robo” por parte de la JMAS.

- Publicidad - HP1

El exorbitante cobro se dio en un domicilio de la calle Lerdo, en la zona centro.

En otro caso, la denunciante mencionó que hace aproximadamente dos semanas, personal de la descentralizada colocó un candado en la llave de paso, a unos centímetros antes del medidor del domicilio con contrato 28057, ubicado en la colonia Juárez Nuevo.

La medida se tomó después de que la familia afectada interpuso una demanda por el mismo motivo: abuso en el cobro del suministro de agua potable.

En esta ocasión, en el recibo emitido por la JMAS se registró un cobro de 3 mil 248 pesos, cuando en el recibo anterior el monto era de 2 mil 298 pesos, lo que representa una diferencia de 950 pesos, a pesar de que la lectura del medidor refleja un consumo menor a un metro cúbico.

El tema es que antes del actual cobro era de 400 pesos aproximadamente, pero de dos meses a la fecha el cobro se disparó de manera desorbitante sin motivo alguno, declaran los afectados.

El abogado Martín Aguilar Perón calificó la situación como un abuso por parte de la dependencia estatal, a la que acusó de realizar cobros indebidos a la ciudadanía.

Señaló que este tipo de acciones representan “un robo” y adelantó que continuarán presentando demandas y denuncias contra funcionarios de la JMAS.

Otro error detectado en el recibo fue que el domicilio estaba registrado con giro comercial.

Aunque la descentralizada corrigió el dato en la nueva factura, reconociendo que se trata de una vivienda y no de un negocio el monto sigue siendo considerado excesivo por el afectado, quien acusa a la JMAS de actuar de manera arbitraria.

Las denuncias se dirigen particularmente contra el director ejecutivo de la dependencia, Sergio Nevárez, y otros funcionarios señalados por presuntos abusos en los procedimientos de cobro.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.