Continúan entregas de apoyos a familias del poniente de la ciudad

La Dirección de Desarrollo Social visitó varias colonias para distribuir despensas y cobijas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Como parte de las acciones para atender a las zonas con mayor vulnerabilidad social, la Dirección General de Desarrollo Social del Gobierno Municipal de Juárez continuó esta semana con la entrega de apoyos alimentarios y cobijas a familias del sector poniente de la ciudad. Las brigadas se desplegaron en diversas colonias para entregar directamente los insumos a quienes más lo necesitan, en medio de la temporada de bajas temperaturas.

Las colonias beneficiadas en esta jornada fueron Luis Echeverría, Granjas Polo Gamboa y Felipe Ángeles, donde personal de la dependencia realizó visitas domiciliarias para garantizar que los apoyos lleguen a las manos correctas. Las entregas forman parte del programa permanente de asistencia social impulsado por el municipio para mejorar las condiciones de vida en sectores históricamente marginados.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección de Desarrollo Social, se entregaron despensas con productos básicos, así como cobijas nuevas para apoyar a las familias durante la temporada invernal. Los apoyos están dirigidos principalmente a personas adultas mayores, madres solteras, personas con discapacidad y familias en situación de rezago económico.

Durante el recorrido, personal municipal también brindó orientación sobre otros programas sociales disponibles, como la solicitud de becas, inscripción a talleres comunitarios y participación en actividades de integración vecinal. Asimismo, se canalizaron algunos casos para su seguimiento en áreas como salud y servicios públicos.

Autoridades municipales señalaron que este tipo de acciones se realizan de forma constante en diferentes zonas de Juárez, con énfasis en aquellas donde se ha detectado mayor grado de marginación o necesidades básicas no cubiertas. Las visitas se realizan de manera directa para evitar intermediarios y asegurar una atención personalizada a cada familia.

La Dirección General de Desarrollo Social reiteró que la ciudadanía puede solicitar información o canalizar casos de necesidad a través de los centros comunitarios del municipio o mediante contacto directo con la dependencia. También se invitó a organizaciones civiles y comités vecinales a colaborar en la detección de familias que puedan beneficiarse de estos programas.

