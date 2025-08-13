Continúa Salud Municipal con jornadas de vacunación masiva contra el sarampión

Publicidad - LB2 -

La Dirección de Salud Municipal continúa llevando a cabo jornadas de vacunación masiva contra el sarampión, dio a conocer la titular de la dependencia, Daphne Patricia Santana Fernández.

Ciudad Juárez, Chih .- Mencionó que del 28 de julio al 8 de agosto se han aplicado 1,464 vacunas para proteger a la ciudadanía del sarampión, rubeola, paperas y neumococo.

- Publicidad - HP1

Esta jornada masiva se enfoca en la aplicación de la vacuna SRP a infantes menores de 9 años y SR a personas de 10 a 49 años.

La instrucción del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, es llegar a un mayor número de ciudadanos para disminuir la incidencia, expresó.

Santana Fernández exhortó a los ciudadanos a que acudan a los puntos oficiales para verificar si requieren una dosis, ya que debe ser personal de salud calificado quien determine si es necesaria o no la aplicación de la vacuna dependiendo de cada ciudadano.

Informó que la Dirección de Salud continuará implementando acciones para fortalecer el bienestar de la comunidad y promover una cultura de prevención durante las próximas semanas.

Añadió que en las instalaciones de S-Mart Altamirano se instaló desde el pasado 28 de julio un módulo de vacunación, el cual atiende a la población los días lunes, miércoles y viernes de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde. El servicio continuará disponible hasta el 29 de agosto.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.