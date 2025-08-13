Movil - LB1 -
    agosto 13, 2025 | 18:36
    Continúa Salud Municipal con jornadas de vacunación masiva contra el sarampión

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    La Dirección de Salud Municipal continúa llevando a cabo jornadas de vacunación masiva contra el sarampión, dio a conocer la titular de la dependencia, Daphne Patricia Santana Fernández.

    Ciudad Juárez, Chih .- Mencionó que del 28 de julio al 8 de agosto se han aplicado 1,464 vacunas para proteger a la ciudadanía del sarampión, rubeola, paperas y neumococo.

    Esta jornada masiva se enfoca en la aplicación de la vacuna SRP a infantes menores de 9 años y SR a personas de 10 a 49 años.

    La instrucción del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, es llegar a un mayor número de ciudadanos para disminuir la incidencia, expresó.

    Santana Fernández exhortó a los ciudadanos a que acudan a los puntos oficiales para verificar si requieren una dosis, ya que debe ser personal de salud calificado quien determine si es necesaria o no la aplicación de la vacuna dependiendo de cada ciudadano.

    Informó que la Dirección de Salud continuará implementando acciones para fortalecer el bienestar de la comunidad y promover una cultura de prevención durante las próximas semanas.

    Añadió que en las instalaciones de S-Mart Altamirano se instaló desde el pasado 28 de julio un módulo de vacunación, el cual atiende a la población los días lunes, miércoles y viernes de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde. El servicio continuará disponible hasta el 29 de agosto.

