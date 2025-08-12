Continúa Regulación Comercial impartiendo cursos de manejo de alimentos

Publicidad - LB2 -

La Dirección de Regulación Comercial continúa impartiendo los cursos de manejo de alimentos para personas que trabajan en puestos de comida en los mercados populares que hay en diferentes puntos de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih .- El titular de la dependencia, Óscar Guevara, mencionó que todas las personas que estén vendiendo alimentos en la vía pública o en los mercados, deben de contar con el curso.

El funcionario explicó que durante el mes de julio se impartieron cinco cursos a un total de 100 vendedores informales.

Mencionó que los requisitos para poder acceder al curso son copia de la credencial de elector vigente, la Clave Única del Registro de Población (CURP) actualizada y proporcionar un número telefónico”, indicó el funcionario.

“Los cursos se imparten todos los lunes en un horario de 9:30 a 11:30 de la mañana con una duración de 2 horas aproximadamente”, agregó.

Además, dijo que los interesados deben de agendar la cita en el módulo de recepción en las oficinas de la Dirección de Regulación Comercial ubicadas en la calle Mauricio Corredor, en la Zona Centro o también pueden comunicarse al número de teléfono 656 737 0460.

El director informó que en lo que va de año se han impartido un total de 54 cursos beneficiando a un total de mil 768 personas.

