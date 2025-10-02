Continúa operativo de limpieza en lotes baldíos y demolición de construcciones en ruinas

Publicidad - LB2 -

Del 23 de septiembre al 2 de octubre, la Dirección de Limpia realizó un operativo especial de intervención en cuatro propiedades abandonadas y en mal estado, con el objetivo de mejorar la seguridad y la imagen urbana.

Ciudad Juárez, Chih .- Se atendieron cuatro predios ubicados uno de ellos en la calle Delta, de la colonia Anáhuac; otro en el bulevar Municipio Libre, en la colonia Melchor Ocampo; uno más en la calle Mauricio Corredor, en la colonia Durango y en la calle Leandro Valle, en la colonia Leyes de Reforma, donde se efectuaron labores de demolición y limpieza.

El director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, explicó que estas acciones forman parte del proyecto de inversión autorizado para la limpieza de lotes baldíos y construcciones ruinosas.

“Desde el año pasado, con la encomienda del Alcalde Cruz Pérez Cuéllar, contamos con un proyecto de inversión que nos permite atender denuncias sobre predios en abandono. Primero notificamos al propietario, se aplica una multa y se otorga un plazo para que haga la limpieza; si no lo hace, la Dirección interviene con cargo al dueño. Todo lo que se retira se cuantifica en metros cuadrados y toneladas y se convierte en un crédito fiscal a cobrar por la Tesorería Municipal”, señaló.

Solís Kanahan detalló que las demoliciones recientes correspondieron a inmuebles con gran acumulación de basura, tiliches y escombro, lo que generaba inseguridad y obstruía el libre tránsito de peatones.

Asimismo, indicó que las quejas ciudadanas llegan por escrito a Presidencia Municipal, a la Dirección de Limpia o incluso mediante comentarios en redes sociales, lo que ha permitido iniciar nuevos procedimientos.

Actualmente, la dependencia tiene en lista ocho operativos más de demolición, todos con costo al propietario conforme a lo establecido en la Ley de Ingresos Municipal.

El director de Limpia hizo un llamado a los dueños de predios a mantenerlos limpios, cercados y en condiciones seguras.

“Si tienen casas abandonadas, heredadas o en litigio, es recomendable darles vigilancia y mantenimiento. La mejor prevención es que los propios dueños se encarguen de la limpieza o demolición, para evitar multas y el cobro de créditos fiscales”, agregó.

