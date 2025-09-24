Continúa Municipio entregando mochilas y loncheras en escuelas de Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

El Gobierno Municipal a través de la Coordinación de Directores y como parte del programa Cruzada por la Educación, entregó hoy mochilas y loncheras a los alumnos de la Escuela Primaria Modesto Arizpe, ubicada en la colonia Lomas de San José.

Ciudad Juárez, Chih .- Personal de la dependencia hizo la entrega de 343 mochilas y 63 loncheras a los alumnos del turno vespertino y matutino.

Brisa Bazaldúa, en representación del titular de la dependencia, Enrique Licón Chávez, expresó en su discurso que lo más valioso que se tiene en la ciudad son los niños, niñas y jóvenes.

“Desde el inicio de esta administración, el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, pidió a todos los directores poner en el centro de su trabajo a los niños y niñas”, detalló.

Resaltó que hoy se entregan estas mochilas, que no son solo un apoyo material si no una mano amiga para las familias y una herramienta para los estudiantes.

“Cuando se trabaja unidos: escuela, gobierno y padres, Juárez siempre gana”, expresó.

Por su parte la directora del plantel, Violeta Alejandra Gama, agradeció al Presidente Municipal por todo el apoyo que le otorga a la niñez juarense.

“Gracias por la entrega de estos útiles escolares que serán de gran beneficio para todos y de un gran alivio para los padres de familia”, dijo.

Los alumnos Zoé y Diego agradecieron en nombre de todos sus compañeros del turno matutino y vespertino la entrega de mochilas y loncheras.

“Nos sentimos muy orgullosos y doy un sincero agradecimiento al alcalde por este apoyo de útiles y mochilas que nos permiten continuar con nuestros estudios de una mejor manera”, agregó.

“Gracias por pensar en todos los niños y niñas, nos comprometemos a cuidar estos materiales y seguir estudiando para tener un mejor futuro”, añadió la alumna.

El estudiante Diego Rodríguez, reconoció al alcalde por el apoyo y empeño puesto en la niñez juarense.

