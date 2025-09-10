Continúa Gobierno Municipal con la entrega de mochilas y loncheras a través de la SSPM

El Gobierno Municipal continúa con la entrega de útiles escolares a través de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM). Este día distribuyó 967 mochilas y 516 loncheras, como parte del programa Cruzada por la Educación.

Ciudad Juárez, Chih .- Personal de la SSPM visitó las escuelas primarias Mariano Jiménez y José Vasconcelos Calderón, en donde el director de Prevención Social, Antonio Salas Martínez estuvo en representación del presidente Cruz Pérez Cuéllar, realizando la entrega de los útiles escolares.

Además, asistió a los preescolares Carlos Orozco Romero, Vicente Guerrero 1150 y Juan Amós Comenius, en donde se entregaron loncheras y material escolar.

Los alumnos expresaron su agradecimiento por la intervención del alcalde, ya que este apoyo representa un alivio para la economía familiar y les motiva a asistir con entusiasmo a sus clases, al contar con herramientas esenciales para su desempeño académico.

El programa Cruzada por la Educación tiene como objetivo principal facilitar el acceso a materiales escolares básicos que contribuyan a mejorar el desempeño académico de los estudiantes y promover un ambiente favorable para su desarrollo integral desde temprana edad.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de continuar trabajando en beneficio de la comunidad, impulsando acciones que contribuyan a un futuro mejor para todos.