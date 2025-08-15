Continúa forestación en la Av. Ejército Nacional

Publicidad - LB2 -

Este día, personal de la Dirección de Parques y Jardines continúo con la forestación en el camellón central de la avenida Ejército Nacional, en coordinación con el diputado Alejandro Pérez Cuéllar.

Ciudad Juárez, Chih .- Las acciones se dieron en el tramo de la avenida Adolfo López Mateos a la Plutarco Elías Calles, como parte de una campaña del legislador, por lo que se plantaron 30 árboles.

Daniel Zamarrón Saldaña, titular de Parques y Jardines, indicó que ese camellón forma parte del Plan de Movilidad Urbana de Ciudad Juárez, de modo que es un espacio importante donde se planea forestar en conjunto más árboles, además de trabajar en mejorar la calidad del arbolado en ese sector, a fin de recuperarlo.

El diputado federal señaló que el objetivo es seguir con la forestación permanente en las principales vialidades de la ciudad, especialmente la Ejército Nacional.

Mencionó que la idea es seguir plantando árboles con el propósito de mejorar la calidad del aire en esta frontera.

El pasado 4 de agosto, el legislador inició los trabajos en esa área plantando 32 árboles, entre huizaches y mezquites.

Por su parte, Zamarrón Saldaña dijo que las cuadrillas de la dependencia se encargaron de apoyar con la excavación de las fosas y realizando ciertas labores que permiten que los árboles se enraícen.

Explicó que Parques y Jardines cuenta con un esquema de riego que atiende principalmente camellones de la ciudad, de modo que se programa una dinámica de riego continuo, además se usa el esquema de lluvia sólida que consiste en que las pipas apliquen el riego y el agua se quede capturada y reservada para que el arbolado cuente con la cantidad suficiente.

