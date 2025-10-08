Continúa el apoyo a la ciudadanía con el programa Cruzada por tu familia

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección General de Desarrollo Social, llevó a cabo la entrega de despensas del programa “Cruzada por tu familia”, con el que se beneficiará este año a casi 11 mil familias residentes en distintos sectores de la localidad.

Ciudad Juárez, Chih .- “Estuvimos entregando los apoyos en diferentes puntos, con la finalidad de que las y los ciudadanos no tengan que acercarse a las oficinas de la dependencia y evitarles así el costo y tiempo de traslado”, indicó el titular de la Dirección, Hugo Alberto Vallejo Quintana.

Dijo que las despensas se componen de aceite vegetal, arroz, café, azúcar, harina de trigo, frijoles refritos, pastas de sémola de trigo, lata de ensalada, lata de chiles curtidos, lata de tomate molido condimentado, concentrado de pollo, sal refinada, fécula de maíz, galletas integrales, gelatina, grano de amaranto y dos paquetes de carne.

El Centro Comunitario de Riberas, el Talamás Camandari, el de Anapra y el Francisco I. Madero, así como el módulo de El Mirador, fueron los lugares en donde se hizo entrega de estas despensas a la ciudadanía, comentó.

El funcionario señaló que el objetivo de la ayuda que ofrece la administración encabezada por el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, es la de beneficiar a la comunidad proporcionando alimentos básicos a quienes se encuentran en condición vulnerable.