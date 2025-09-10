Continúa Dirección de Salud con entrega de útiles escolares

La Dirección de Salud Municipal continúa este día con la entrega de útiles escolares, mochilas y loncheras a estudiantes de educación básica.
Ciudad Juárez, Chih .- A fin de contribuir con la economía de las familias juarenses, el Gobierno Municipal lleva a cabo la Cruzada por la Educación, a través de la cual se dota de útiles escolares a escuelas públicas que atendieron la convocatoria de la Dirección de Educación.
En esta ocasión, el personal de Salud, dirigido por Daphne Patricia Santana Fernández, acudió a las escuelas Bertha Tarín Amaya, Ernesto Talavera, Rayenari y Carlos Monsivais Aceves, donde se realizó la entrega del material escolar.
A nombre del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, el personal de Salud saludó a estudiantes, docentes y padres de familia de cada plantel beneficiado y procedió con la entrega de los útiles escolares.
La comunidad escolar agradeció al alcalde el apoyo y destacó que le darán buen uso a los útiles a lo largo del ciclo escolar.
