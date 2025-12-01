Movil - LB1A -
    Continúa Desarrollo Social entregando material de construcción a familias afectadas por lluvias

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Agencias
    Apoyos incluyen impermeabilizante y se otorgan según el avance en la rehabilitación de viviendas.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Desarrollo Social del Municipio mantiene activo el programa de entrega de materiales para la construcción, dirigido a las familias que resultaron afectadas por las lluvias del verano pasado, como parte de los compromisos adquiridos tras el levantamiento del censo de daños.

    Este lunes 1 de diciembre, personal de la dependencia realizó una nueva jornada de entrega, en esta ocasión en el Centro Comunitario La Montada, donde se distribuyó impermeabilizante a varias familias que cumplieron con el proceso de solicitud y validación. Los apoyos forman parte de la estrategia municipal para fortalecer la recuperación de viviendas en situación vulnerable.

    El titular de la dependencia, Hugo Alberto Vallejo Quintana, explicó que el proceso de entrega está directamente relacionado con el seguimiento a las condiciones estructurales de las casas afectadas y con el avance que presentan los trabajos de rehabilitación por parte de las y los beneficiarios. “Se trata de un esfuerzo compartido para que las familias puedan mejorar su entorno con apoyo del gobierno municipal”, indicó.

    En esta jornada participaron 20 empleados municipales encargados de la logística y atención directa a los beneficiarios. De acuerdo con Vallejo, las familias expresaron su agradecimiento a la administración encabezada por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, al considerar que el apoyo llega en una temporada clave para reforzar techos y paredes ante las bajas temperaturas.

    El programa contempla la entrega de distintos tipos de insumos, como impermeabilizantes, cemento, blocks y otros materiales esenciales, que se otorgan de forma gradual y según las necesidades detectadas en el censo realizado tras las afectaciones climatológicas del verano.

    Desarrollo Social informó que en los próximos días continuarán las entregas, priorizando a quienes ya iniciaron trabajos de mejora y se encuentran en etapas avanzadas de rehabilitación. La intención es garantizar que las viviendas queden en condiciones óptimas antes de que se presenten nuevas lluvias o intensifiquen las condiciones del invierno.

    Finalmente, la dependencia reiteró su compromiso de seguir trabajando en campo, identificando necesidades y brindando atención directa a quienes más lo requieren, como parte de una política pública orientada a mejorar la calidad de vida en las colonias más afectadas por fenómenos naturales.

