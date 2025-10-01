Movil - LB1 -
    octubre 1, 2025
    Continúa Desarrollo Social con la entrega de tinacos

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Agencias
    Personal de la Dirección General de Desarrollo Social llevó a cabo la entrega de tinacos en diferentes puntos de la localidad, como parte del trabajo permanente con el que se busca atender las necesidades básicas de la población.

     

    Ciudad Juárez, Chih .- “En esta ocasión hicimos llegar 290 recipientes con capacidad de 200 litros, con el fin de asegurar un mejor manejo del agua en los hogares, ya sea que no cuenten con sistema de red, o de tenerlo, se presente una baja en la presión del mismo”, indicó el titular de la dependencia, Hugo Alberto Vallejo Quintana.

    Dijo que desde las 9:00 de la mañana se inició la repartición en el Centro Comunitario Anapra, continuando a lo largo del día en el Parque Del Safari, en el Parque 16 De septiembre, en el Módulo Torres, el ejido Porvenir y Lomas del Valle.

    El funcionario comentó que las entregas de estos apoyos continuarán, tal y como es la instrucción del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, quien está comprometido a contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de las y los fronterizos.

