    septiembre 4, 2025 | 11:06
    Continúa alcalde con la entrega de mochilas en las escuelas

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff.
    Cruz Pérez Cuéllar, acudió a la primaria “Rubén Pérez Rasgado”, en Parajes del Sur, en donde entregó mil 300 paquetes a igual número de alumnos de ambos turnos.

    Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, alegró la mañana de los alumnos y alumnas de la Escuela Primaria “Rubén Pérez Rasgado”, ubicada en la colonia Parajes del Sur, a quienes entregó mil 300 paquetes escolares.

    Los paquetes escolares consisten en mochilas y loncheras, además de útiles escolares como cuadernos, lápices, plumas, juego de geometría, lápiz adhesivo, borrador y sacapuntas, entre otras cosas.

    “Un apoyo que fortalece las condiciones para que nuestros niños y niñas continúen con sus estudios con mayor motivación”, apuntó Tomás Yáñez, director de la escuela.

    Mientras que la alumna Vania Milenka se refirió a los paquetes escolares como la oportunidad para seguir con sus estudios.

    “Representa una oportunidad, un impulso y un recordatorio de que no estamos solos”, dijo la alumna de sexto grado.

    “Gracias a estas acciones podemos tener mejores condiciones para seguir estudiando y cumpliendo nuestros sueños”, agregó.

    En datos proporcionados por Cruz Pérez Cuéllar, en total se repartirán 130 mil mochilas y más de 40 mil loncheras con útiles escolares en beneficio de 178 mil estudiantes de 670 planteles de esta frontera.

    En otro pasaje de su mensaje, Pérez Cuéllar refrendó su compromiso con los estudiantes de esta frontera, en donde dijo, se encuentra la oportunidad de mejorar las condiciones de Ciudad Juárez.

