Continúa abierta convocatoria para la elección del Cronista Municipal

El Gobierno Municipal, a través de las Comisiones Edilicias de Educación y de Cultura, mantiene abierta la convocatoria para la elección del o la Cronista Municipal, figura encargada de preservar, investigar y difundir la memoria histórica, cultural y social de esta localidad.

Ciudad Juárez, Chih .- La convocatoria está dirigida a personas con honorabilidad probada que se distingan por su labor de estudio, investigación o difusión de temas relacionados con Ciudad Juárez.

Quien aspire a este cargo debe ser mayor de edad, residir en el municipio, y contar con experiencia comprobable en actividades vinculadas a la crónica, el periodismo o la investigación académica en torno a la historia, cultura o vida social de la localidad.

Cualquier persona física o moral puede presentar propuestas. El expediente debe estar dirigido a los regidores Jorge Marcial Bueno Quiroz y Martha Patricia Mendoza Rodríguez, coordinadores de las Comisiones Edilicias de Educación y de Cultura, respectivamente.

También deberá agregar la identificación oficial vigente con fotografía, carta de residencia, teléfono de contacto, una semblanza de máximo 500 palabras, currículum vitae único, dos cartas de recomendación, exposición de motivos (hasta 1,500 palabras), material probatorio y resumido de la trayectoria de la persona propuesta, como artículos, condecoraciones, menciones honoríficas o participación en congresos.

La recepción de expedientes permanecerá abierta hasta el 29 de agosto de 2025. La entrega puede realizarse de manera presencial en las oficinas de las Coordinaciones Edilicias de Educación o Cultura, ubicadas en el tercer piso de la Unidad Administrativa Lic. Benito Juárez, de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 15:00 horas.

También se podrán enviar de forma digital a los correos electrónicos [email protected] o [email protected]

La terna seleccionada será turnada al Honorable Ayuntamiento, que elegirá mediante votación por cédula en la Sesión Ordinaria de Cabildo del miércoles 10 de septiembre de 2025 a quien ocupará el cargo de Cronista Municipal.

La persona elegida se integrará a la estructura de la Secretaría del Ayuntamiento y recibirá una remuneración conforme a la tabla de valores vigente para el personal municipal.

