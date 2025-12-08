Construye Obras Públicas domo en jardín de niños de Parajes del Sol

Publicidad - LB2 -

La obra beneficia a estudiantes y docentes del preescolar “Daniel Muñoz Lumbier” al mejorar sus espacios educativos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con una inversión de 855 mil 912 pesos, la Dirección General de Obras Públicas del Municipio construyó un nuevo domo en el Jardín de Niños “Daniel Muñoz Lumbier”, ubicado en la colonia Parajes del Sol, como parte del compromiso de mejorar la infraestructura escolar en Ciudad Juárez. Esta techumbre permitirá a la comunidad estudiantil realizar actividades al aire libre protegidos del sol y otras condiciones climáticas.

Daniel González García, titular de la dependencia, informó que la construcción del domo forma parte de una estrategia continua para dignificar los entornos educativos y crear espacios funcionales que fomenten el desarrollo integral de niñas y niños en edad preescolar. “Será de gran beneficio para las y los alumnos, así como para el personal docente, pues tendrán mayor comodidad y seguridad para realizar actividades escolares”, señaló.

El funcionario también detalló que el programa de instalación de domos escolares avanza en otros planteles, entre ellos los jardines de niños Nicolás Bravo y Pedro Alvarado Torres, así como las primarias Arcadio González y Francisco I. Madero, y la secundaria Técnica 94. Estas obras responden a solicitudes comunitarias y forman parte de las prioridades definidas por la administración municipal en materia de infraestructura educativa.

González García recordó que desde el inicio del gobierno encabezado por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, la atención a los planteles escolares ha sido una de las líneas de acción más importantes, en especial en sectores con alta demanda social como el suroriente de la ciudad. Las acciones van desde construcción de techumbres hasta rehabilitación de aulas y espacios recreativos.

La inversión en techumbres escolares tiene como objetivo brindar protección contra el clima extremo que caracteriza a la región, permitiendo un mejor aprovechamiento de los patios escolares durante todo el año. Además, estas obras representan una mejora en la calidad de vida escolar y en las condiciones de aprendizaje de la niñez juarense.

Con este tipo de intervenciones, el Gobierno Municipal continúa fortaleciendo su apuesta por la infraestructura educativa como un pilar para el desarrollo social, brindando atención directa a escuelas de nivel básico en colonias con alto crecimiento poblacional y necesidades urgentes.

