Construye Obras Públicas canchas y rehabilita espacios en parques Barragán y Fuentes de David

Los trabajos se realizan con recursos del Presupuesto Participativo y presentan avances del 60% y 80%.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con una inversión superior a los 7 millones de pesos, el Gobierno Municipal de Ciudad Juárez avanza en la rehabilitación de espacios públicos en los parques Barragán y Fuentes de David, como parte de los proyectos aprobados mediante el ejercicio del Presupuesto Participativo.

Ambos proyectos incluyen la construcción de canchas de usos múltiples y otras mejoras para fomentar la convivencia vecinal.

Daniel González García, director general de Obras Públicas, informó que las intervenciones en estos parques contemplan más que solo infraestructura deportiva.

En el caso del parque Fuentes de David, ubicado en la colonia Jardines del Lago, se instalará nuevo mobiliario urbano, juegos infantiles y áreas de esparcimiento familiar. Actualmente, la obra presenta un avance del 80%.

Por su parte, en el parque Barragán, localizado en la colonia Ampliación Aeropuerto, se construyen andadores de concreto y arcilla, además de juegos recreativos y mobiliario urbano.

Este espacio comunitario, que registra un avance del 60%, también contará con una cancha de usos múltiples, con lo cual se busca incrementar las opciones deportivas para niños, niñas y jóvenes de la zona.

González García destacó que estas acciones responden directamente a las propuestas ciudadanas recabadas durante el proceso del Presupuesto Participativo, lo que permite atender las necesidades reales de cada comunidad.

“Nos gusta mucho hacer este tipo de obras, porque son muy puntuales y con alto impacto social; son parques que detonan el uso y reactivan puntos que estaban abandonados o subutilizados”, expresó.

La inversión total para ambos proyectos asciende a 7 millones 320 mil pesos, recursos que se destinan no solo a infraestructura, sino también a mejorar la calidad de vida de los habitantes, promoviendo entornos seguros, accesibles y funcionales.

Estas obras forman parte de un esfuerzo más amplio por renovar espacios públicos en distintas colonias de la ciudad.

El director de Obras Públicas subrayó que estos espacios no solo cumplen una función recreativa, sino que también ayudan a fortalecer el tejido social y prevenir conductas de riesgo al ofrecer entornos dignos para la convivencia, el deporte y el sano esparcimiento.

Las obras continuarán en las próximas semanas hasta su conclusión. Se espera que, una vez finalizadas, los parques sean entregados oficialmente a la comunidad con actividades recreativas y eventos que promuevan su apropiación por parte de las familias juarenses.

