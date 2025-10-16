Construirá Municipio puente sobre la Tapioca y Jilotepec

Publicidad - LB2 -

El alcalde, Cruz Pérez Cuéllar, informó que la licitación está por publicarse para concretar la obra en el mismo sitio que se ha convertido en un peligro, sobre todo, durante la temporada de lluvias y que ha costado vidas.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- Tras el lamentable fallecimiento de un hombre arrastrado por la corriente de agua en la calle Tapioca esta semana, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar reafirmó que el proyecto del puente peatonal para esa zona sigue en pie y se ejecutará antes de que finalice el año.

Esta nueva tragedia recordó el caso similar ocurrido en 2024, cuando un estudiante del Conalep perdió la vida en el mismo punto durante una inundación.

El alcalde aseguró que la obra, vital para proteger a los peatones y prevenir más tragedias, se realizará tal como se había prometido.

“Está el proyecto realizado, está por salir la licitación, se va a realizar este año. Lamentamos mucho esta situación, pero sí está contemplado como nos comprometimos este año”, afirmó Pérez Cuéllar.

El compromiso de construir infraestructura segura en la zona surgió tras una visita al plantel educativo cercano al sitio del accidente, luego de la muerte del joven en octubre de 2024.

En aquella ocasión, el edil se comprometió a gestionar en el presupuesto de este año la construcción de dos puentes peatonales para beneficio de los estudiantes y de toda la comunidad que transita por el área.

A pesar de que el año está por concluir, el gobierno municipal insiste en que cumplirá con esta obra necesaria.

