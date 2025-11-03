Construirá el Municipio obras relevantes en 2026, incluyendo parque en Anapra y puente en Zaragoza

Publicidad - LB2 -

El Alcalde Cruz Pérez Cuéllar anunció infraestructura vial y deportiva como parte de la prioridad en obra pública.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar anunció este lunes que el Gobierno Municipal proyecta ejecutar obras de gran impacto durante 2026, entre las que destacan la construcción del Parque Norponiente en la colonia Anapra y un puente elevado en el cruce del Eje Vial Juan Gabriel y bulevar Zaragoza, al surponiente de la ciudad, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las y los juarenses.

Durante su conferencia semanal en la sala Francisco I. Madero de la Unidad Administrativa “Lic. Benito Juárez”, el alcalde subrayó que la obra pública será una de las principales prioridades para el próximo año, enfocándose tanto en nuevos proyectos como en el mantenimiento de la infraestructura existente. “Nuestro compromiso es seguir transformando la ciudad con obras que representen un verdadero beneficio comunitario”, afirmó.

- Publicidad - HP1

Uno de los proyectos más relevantes es el puente elevado que se planea construir en el cruce del Eje Vial Juan Gabriel y bulevar Zaragoza, una intersección que actualmente registra alta carga vehicular. El objetivo es agilizar el flujo de tráfico y reducir los tiempos de traslado en esa zona estratégica del surponiente.

En cuanto al ámbito recreativo y social, el edil informó que gran parte del presupuesto se destinará a la construcción del Parque Norponiente, un espacio deportivo que iniciará obras este mismo año en la colonia Anapra. El parque incluirá canchas de usos múltiples y áreas de convivencia, y busca brindar alternativas de esparcimiento y prevención del delito para los habitantes del sector.

Además, el alcalde destacó que ya se realizó una inversión significativa en las obras de modernización del bulevar Juan Pablo II y Tomás Fernández, como parte del plan integral de rehabilitación vial que también contempla acciones de bacheo intensivo en diferentes sectores de la ciudad.

Pérez Cuéllar reconoció que las recientes lluvias agravaron el deterioro de muchas calles, pero aseguró que no se detendrán los trabajos de reparación. “Muchas calles son viejas, es un tema con el que siempre hemos convivido, pero no nos vamos a detener. Se está acabando la mezcla y ya estamos viendo cómo comprar más. No vamos a descansar hasta estabilizar la situación”, puntualizó.

El gobierno municipal continuará evaluando los puntos críticos de la ciudad para canalizar recursos a vialidades con mayor afectación, y reiteró que se dará seguimiento puntual a los avances de las obras programadas para el próximo año. Con estas acciones, el Municipio busca consolidar una infraestructura urbana más funcional y digna para todos los sectores de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.