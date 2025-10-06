Consolidan en Chihuahua el club “Pioneros Toastmasters Empresarial” para capacitación de pymes

Publicidad - LB2 -

El Distrito 113, División H, formalizó su primer club 2025-2026 enfocado en comunicación y liderazgo empresarial.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Distrito 113 de Toastmasters International, a través de su División H, formalizó el primer club de la gestión 2025-2026 con la creación de “Pioneros Toastmasters Empresarial”, orientado a emprendedores y a dueños de pequeñas y medianas empresas interesados en fortalecer habilidades de comunicación, liderazgo y desarrollo personal.

La iniciativa busca ampliar la presencia de Toastmasters en el estado de Chihuahua y ofrecer un espacio estructurado para que empresarios y profesionales desarrollen proyectos prácticos, generen redes de colaboración y adopten metodologías de liderazgo efectivo.

- Publicidad - HP1

El comité ejecutivo quedó integrado por Patricia Velázquez (presidenta), Selene Laredo (vicepresidenta de Educación), Rosario Gándara (vicepresidenta de Afiliación), Karina Rivera (vicepresidenta de Relaciones Públicas), Gabriela Rodríguez (secretaria) y María Ester Gardea (tesorera). Alondra Carmona fungirá como oficial de Asamblea.

Durante la presentación, la directora de la División H, Mayra Sugey Machuca Salazar, refrendó el objetivo de impulsar comunicadores y líderes efectivos. “Este es el primero de muchos clubes que marcarán un año de trabajo intenso y de logros. Con cada proyecto, más personas descubren que liderar también es servir”, señaló.

El director del Distrito 113, Herbert Nicolás Quezada, reconoció el trabajo de la División H y reiteró el respaldo para la expansión de nuevos clubes en el norte del país. La propia división felicitó a la directora de Área H1, Patricia Velázquez, y a su equipo por concretar la apertura.

“Pioneros Toastmasters Empresarial” sesiona los viernes de 8:00 a 10:00 horas en las instalaciones de Coparmex Ciudad Chihuahua, con actividades enfocadas en comunicación, liderazgo y trabajo en equipo. La División H invitó a interesados en sumarse al club y detalló que el contacto de afiliaciones es el 656 374 0858.

Con esta apertura, la División H consolida su primer hito del periodo 2025-2026 y proyecta nuevas conformaciones en la entidad, en línea con el modelo de aprendizaje práctico que distingue a Toastmasters International.