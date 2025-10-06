Consolidan en Chihuahua el club “Pioneros Toastmasters Empresarial” para capacitación de pymes

El Distrito 113, División H, formalizó su primer club 2025-2026 enfocado en comunicación y liderazgo empresarial.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Distrito 113 de Toastmasters International, a través de su División H, formalizó el primer club de la gestión 2025-2026 con la creación de “Pioneros Toastmasters Empresarial”, orientado a emprendedores y a dueños de pequeñas y medianas empresas interesados en fortalecer habilidades de comunicación, liderazgo y desarrollo personal.
La iniciativa busca ampliar la presencia de Toastmasters en el estado de Chihuahua y ofrecer un espacio estructurado para que empresarios y profesionales desarrollen proyectos prácticos, generen redes de colaboración y adopten metodologías de liderazgo efectivo.
El comité ejecutivo quedó integrado por Patricia Velázquez (presidenta), Selene Laredo (vicepresidenta de Educación), Rosario Gándara (vicepresidenta de Afiliación), Karina Rivera (vicepresidenta de Relaciones Públicas), Gabriela Rodríguez (secretaria) y María Ester Gardea (tesorera). Alondra Carmona fungirá como oficial de Asamblea.
Durante la presentación, la directora de la División H, Mayra Sugey Machuca Salazar, refrendó el objetivo de impulsar comunicadores y líderes efectivos. “Este es el primero de muchos clubes que marcarán un año de trabajo intenso y de logros. Con cada proyecto, más personas descubren que liderar también es servir”, señaló.
El director del Distrito 113, Herbert Nicolás Quezada, reconoció el trabajo de la División H y reiteró el respaldo para la expansión de nuevos clubes en el norte del país. La propia división felicitó a la directora de Área H1, Patricia Velázquez, y a su equipo por concretar la apertura.
“Pioneros Toastmasters Empresarial” sesiona los viernes de 8:00 a 10:00 horas en las instalaciones de Coparmex Ciudad Chihuahua, con actividades enfocadas en comunicación, liderazgo y trabajo en equipo. La División H invitó a interesados en sumarse al club y detalló que el contacto de afiliaciones es el 656 374 0858.
Con esta apertura, la División H consolida su primer hito del periodo 2025-2026 y proyecta nuevas conformaciones en la entidad, en línea con el modelo de aprendizaje práctico que distingue a Toastmasters International.
