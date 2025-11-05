Consolida Ana Carmen Estrada liderazgo cercano y transparente desde la Sindicatura Municipal

Publicidad - LB2 -

La síndica de Juárez ha participado en más de 270 actividades de supervisión, comités y encuentros ciudadanos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Cercanía, compromiso y una visión de vigilancia ciudadana activa han sido las características principales del primer año de trabajo de la síndica municipal de Ciudad Juárez, Ana Carmen Estrada García, quien anunció que presentará su Primer Informe de Actividades el próximo lunes 10 de noviembre. Bajo el lema “Transparencia que transforma”, la funcionaria busca establecer un precedente en rendición de cuentas desde este órgano de control y supervisión.

Durante estos primeros doce meses, Estrada García participó en 271 actividades oficiales, entre comisiones, comités de obra, supervisiones y encuentros ciudadanos, fortaleciendo así el papel de la Sindicatura como un ente activo y con presencia en el territorio. De acuerdo con su equipo, se ha priorizado una estrategia de vigilancia en campo, acompañando procesos y revisando el ejercicio de los recursos públicos directamente en colonias, escuelas y espacios públicos.

“En cada visita llevo el mensaje de que la rendición de cuentas debe sentirse en la calle, no quedarse en los informes”, declaró la síndica, al destacar que su modelo de trabajo busca recuperar la confianza ciudadana mediante la transparencia y el contacto directo con la gente. En lugar de limitarse a revisar reportes desde la oficina, la Sindicatura ha adoptado una dinámica de verificación en sitio.

Estrada mantiene presencia constante en sesiones de Cabildo, organismos de participación ciudadana y sectores clave de la ciudad, consolidando un enfoque de supervisión que combina técnica, legalidad y compromiso social. “La transparencia no es sólo una obligación administrativa, sino una herramienta para transformar la relación entre Gobierno y sociedad”, aseguró.

Uno de los objetivos centrales de su gestión ha sido convertir la Sindicatura en un puente entre el Gobierno y la comunidad, con la convicción de que la vigilancia ciudadana debe construirse desde el territorio. Esta filosofía de trabajo ha permitido reforzar la supervisión de obras públicas, el seguimiento al gasto y el cumplimiento de normativas en dependencias municipales.

Ana Carmen Estrada ha insistido en que una Sindicatura moderna debe ser aliada de la ciudadanía y no sólo un órgano técnico. “Rendir cuentas también es un acto de empatía y responsabilidad social”, afirmó. Bajo esa lógica, la síndica presentará públicamente su informe el lunes 10 de noviembre a las 10:30 de la mañana en el Hotel Fiesta Inn, donde compartirá avances, resultados y experiencias de este primer año de funciones.

Con este ejercicio, la Sindicatura busca marcar un nuevo estándar en materia de transparencia proactiva y cercanía institucional, sumando al fortalecimiento de una administración municipal más abierta, vigilante y comprometida con el uso correcto de los recursos públicos.

