Consideran autoridades nuevas estaciones de monitoreo en Zaragoza y Anapra

El titular de la Dirección de Ecología, César René Díaz Gutiérrez, participó en la reunión del Comité Consultivo Conjunto para el Mejoramiento de la Calidad del Aire, donde se analizan nuevas estaciones de monitoreo ambiental en las zonas de Zaragoza y Anapra.

Ciudad Juárez, Chih .- La sesión número 91 se llevó a cabo en el Departamento de Servicios Ambientales de El Paso, Texas, donde participaron autoridades federales, estatales y municipales del Gobierno de México y de Estados Unidos.

Durante la reunión, los integrantes del comité analizaron que las cargas de emisiones contaminantes sean escalonadas por las exportaciones de la industria maquiladora en los cruces internacionales, considerando nuevas estaciones de monitoreo en la zona de Zaragoza y Anapra, a fin de mejorar la red atmosférica de la cuenca Chihuahua, Texas y Nuevo México.

Por su parte, Díaz Gutiérrez informó sobre las acciones que se llevan a cabo a través del programa de Verificación Vehicular en el periodo del 25 de julio a la fecha.

En el lugar estuvieron representantes de Cámaras empresariales de esta ciudad, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), así como de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat ) y de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado.

El Comité binacional se enfoca en mejorar la calidad del aire en la cuenca atmosférica de la región fronteriza.

