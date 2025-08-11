Considera alcalde que venta de droga provoca multihomicidios

Publicidad - LB2 -

Durante el reciente fin de semana fueron 15 los asesinatos, entre los que destaca el fusilamiento de tres mujeres y un hombre en Puerto Anapra

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- El alcalde, Cruz Pérez Cuéllar, indicó que los 15 homicidios ocurridos este fin de semana en Ciudad Juárez, están relacionados con el tema de la distribución de droga.

Durante este fin de semana fueron 15 los homicidios ocurridos en esta frontera, incluyendo las tres mujeres y un hombre fusilados en Puerto Anapra.

Al respecto, Pérez Cuéllar, señaló que este escenario es resultado de la disputa que existe entre los cárteles por la venta de la droga.

Dijo que se mantienen reuniones operativas con la intención de revisar el fenómeno y establecer medidas para contener estos hechos delictivos en la frontera.

Destacó que lunes y miércoles, los mandos de los diferentes niveles de gobierno se reúnen para afinar estrategias.

“Estamos reajustando la estrategia de manera permanente”, aseguró.

