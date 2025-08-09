Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    agosto 9, 2025 | 18:09
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Conoce “Polvo de Estrellas” en la Sala de Arte Germán Valdés Tin Tan

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    Con una atmósfera que transporta a los visitantes a mundos lejanos y aventuras interplanetarias, fue inaugurada la exposición de dibujo “Polvo de Estrellas” y presentada la obra literaria “Incontenible 3” del maestro Daniel Núñez Treviño, en la Sala de Arte Germán Valdés Tin Tan.

    Chihuahua, Chih .- El público ya puede disfrutar de esta muestra que permanecerá abierta hasta el 29 de agosto, con entrada libre.

    La colección reúne una serie de ilustraciones inspiradas en la ciencia ficción, acompañadas por la narrativa del nuevo libro del autor, que invita a abordar el carguero espacial Scorpio, bajo el mando de la comandante Raminayare, en un viaje a través del Sistema Planetario Solar.

    - Publicidad - HP1

    Durante el evento, Núñez Treviño compartió con los asistentes detalles de su trayectoria como escritor, dramaturgo, divulgador y ex piloto aviador, así como su pasión por la astronomía y la aviación, temas que han marcado gran parte de su obra.

    La directora general del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), Myrna Judith Barajas Martínez, destacó que esta exposición es parte de la agenda artística que busca fortalecer el vínculo entre los creadores y la comunidad.

    “Queremos que las familias juarenses se apropien de los espacios culturales y los hagan suyos, disfrutando de las propuestas que aquí se presentan”, señaló la directora.

    La Sala de Arte Germán Valdés Tin Tan se ubica en la calle Ignacio Mariscal, frente a la Gran Plaza Juan Gabriel, junto a la Plaza del Mariachi.

    La invitación está abierta para que la comunidad se acerque, explore y viva esta experiencia donde el arte y la ciencia ficción se encuentran.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 036 | Choque político en Chihuahua: Pérez Cuéllar vs. Bonilla

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  En este episodio de Los...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Estado

    Trabaja Estado en combatir el rezago histórico en la Sierra Tarahumara

    Con estrategias como “Juntos por la Sierra” y MediChihuahua, la Gobernadora busca reparar la...
    Juárez / El Paso

    Rehabilitan camellón en Av. Ramón Rivera Lara a través del programa “Adopta un Camellón”

    La Dirección General de Desarrollo Urbano, en convenio con la empresa Hoteles Zara, entregó...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.