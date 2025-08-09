Conoce “Polvo de Estrellas” en la Sala de Arte Germán Valdés Tin Tan

Publicidad - LB2 -

Con una atmósfera que transporta a los visitantes a mundos lejanos y aventuras interplanetarias, fue inaugurada la exposición de dibujo “Polvo de Estrellas” y presentada la obra literaria “Incontenible 3” del maestro Daniel Núñez Treviño, en la Sala de Arte Germán Valdés Tin Tan.

Chihuahua, Chih .- El público ya puede disfrutar de esta muestra que permanecerá abierta hasta el 29 de agosto, con entrada libre.

La colección reúne una serie de ilustraciones inspiradas en la ciencia ficción, acompañadas por la narrativa del nuevo libro del autor, que invita a abordar el carguero espacial Scorpio, bajo el mando de la comandante Raminayare, en un viaje a través del Sistema Planetario Solar.

Durante el evento, Núñez Treviño compartió con los asistentes detalles de su trayectoria como escritor, dramaturgo, divulgador y ex piloto aviador, así como su pasión por la astronomía y la aviación, temas que han marcado gran parte de su obra.

La directora general del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), Myrna Judith Barajas Martínez, destacó que esta exposición es parte de la agenda artística que busca fortalecer el vínculo entre los creadores y la comunidad.

“Queremos que las familias juarenses se apropien de los espacios culturales y los hagan suyos, disfrutando de las propuestas que aquí se presentan”, señaló la directora.

La Sala de Arte Germán Valdés Tin Tan se ubica en la calle Ignacio Mariscal, frente a la Gran Plaza Juan Gabriel, junto a la Plaza del Mariachi.

La invitación está abierta para que la comunidad se acerque, explore y viva esta experiencia donde el arte y la ciencia ficción se encuentran.

