Conmemoran el 178 aniversario de la gesta heroica de los Niños Héroes

Este día, autoridades civiles y militares conmemoraron el 178 aniversario de la gesta heroica de los Niños Héroes de Chapultepec.

Ciudad Juárez, Chih .- La ceremonia se llevó a cabo en el monumento a los Niños Héroes y estuvo encabezada por el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar y el General Brigadier de Estado Mayor, José Salud Lemus Cisneros, comandante de la Guardia Militar de Juárez, quienes colocaron una ofrenda floral en honor a los cadetes.

El alcalde destacó que en este tipo de conmemoraciones es el momento indicado para ratificar el compromiso con México y con la patria, así como para agradecer al Ejército Mexicano y recordar la extraordinaria gesta, pero especialmente para que la gente entienda que la formación del país depende de cada uno de los ciudadanos.

“Cada uno de nosotros desde nuestra trinchera, desde donde estemos, debemos trabajar para seguir honrando y engrandeciendo a México”, señaló.

Dijo que a raíz de la gesta histórica, el país ha crecido, se ha empoderado y actualmente es la segunda economía de todo el mundo, y de acuerdo al liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, México estará en la primeras 10 economías.

El Presidente Pérez Cuéllar también indicó que este país tiene un legado de grandeza por parte del Ejército Mexicano, ya que cuando se presenta algún desastre natural o emergencia, siempre está presente el Ejército, por lo que agradeció el apoyo del mismo, ya que colabora en esta frontera con las tareas de seguridad pública.

El General Brigadier llevó a cabo el pase lista a los héroes de la patria: Juan de la Barrera, Juan Escutia, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Vicente Suárez y Francisco Márquez.

Así mismo dio lectura a la palabras alusivas al 178 aniversario de la gesta y en compañía del alcalde hizo una guardia de honor en el monumento a los Niños Héroes, en la avenida Heroico Colegio Militar.

Por su parte, el Noveno Regimiento de Caballería realizó salva de honor para honrar la memoria de los Héroes, además se rindieron honores a la bandera.

En la ceremonia estuvieron la presidenta del DIF Municipal, Rubí Enríquez; el coronel de Caballería Fermín Vargas González comandante del Noveno Regimiento de Caballería; Carlos Ernesto Ortiz Villegas, representante del Gobierno del Estado; Hugo Sigala, coordinador de Agentes del Ministerio Público y el coronel Juan Alfredo Oropeza, comandante del 31 Batallón de la Guardia Nacional.

También acudieron Guillermo Alvídrez Olivas, director de Educación Municipal y César Omar Muñoz Morales, secretario de Seguridad Pública Municipal, además de alumnos de la Escuela Francisco I. Madero.

